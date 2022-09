Chelsea : Graham Potter dévoile ses premières ambitions

La suite après cette publicité

Successeur annoncé de Thomas Tuchel, remercié après des derniers résultats décevants, Graham Potter est le nouvel entraîneur de Chelsea, auteur d'un début de saison compliqué. Alors qu'il n'a pu débuter ce week-end en raison du report de la 7ème journée de Premier League suite au décès de la Reine Elizabeth II, le nouvel entraîneur des Blues a raconté ses premiers pas à Chelsea et a dévoilé ses premières volontés à la tête de son nouveau club.

«C'est le début d'une période vraiment passionnante. J'ai été très impressionné par les nouveaux propriétaires, d'abord en tant que personnes et ensuite par le projet pour le club. L'histoire du club parle d'elle-même, mais il s'agit d'essayer de la recréer à notre manière. Le but est d'abord de créer une équipe compétitive, qui s'entend bien, qui travaille ensemble correctement. C'est une combinaison entre football et valeurs humaines avec laquelle nous essayons de travailler», a-t-il expliqué sur le site officiel du club londonien.