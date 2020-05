Premier League : un ancien arbitre regrette une décision prise en 2009

Les interventions des arbitres dans les médias se font rares. Alors quand un officiel prend la parole, de plus pour s'exprimer sur une décision qu'il regrette, les fans de football sont à l'écoute. C'est le cas de Howard Webb. Désormais à la retraite, l'homme de 48 ans peut se vanter d'avoir tenu le sifflet pendant seize années en Premier League (1998-2014). Interviewé par The Athletic, l'Anglais est revenu sur une décision importante qu'il aurait jugée différemment aujourd'hui.

Le 25 avril 2009, Manchester United recevait Tottenham à Old Trafford pour le compte de la 33e journée de Premier League. Alors que le score est de 2-0 pour les Spurs, Howard Webb accorde un penalty à MU pour une intervention litigieuse de Heurelho Gomes sur Michael Carrick. Les joueurs de Tottenham sont fous de rage, c'est alors que l'officiel comprend qu'il s'est trompé. « Il était évident en quelques secondes que j'avais pris une mauvaise décision. Il y avait quelque chose de plus à cela », a-t-il déclaré. Il a confirmé sa décision et espérait alors que « Cristiano Ronaldo manque le penalty, ce qu'il n'a pas fait ». La suite est connue. 1-2, 2-2, 3-2, 4-2 et même 5-2. Une lourde victoire mancunienne précieuse dans la course au titre avec Liverpool puisque MU finit cette saison-là champion avec quatre points d'avance sur les Reds.