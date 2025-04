Bonne nouvelle pour Arsenal !

Alors que le club avait initialement annoncé que la saison 2024/2025 de Kai Havertz était terminée, l’attaquant allemand pourrait faire son come-back plus tôt que prévu. Il devrait tout de même être un peu juste pour les demi-finales de Ligue des Champions face au PSG. Havertz a souffert d’une déchirure des ischio-jambiers lors du camp d’entraînement organisé par les Gunners en février, ce qui a nécessité une intervention chirurgicale.

La suite après cette publicité

«Vu la façon dont il travaille tous les jours à la salle de sport du club, en poussant plus que tout le monde, je ne pense pas que nous puissions le retenir beaucoup plus longtemps», a déclaré Mikel Arteta en conférence de presse. Un retour qui serait positif pour une équipe d’Arsenal qui aura besoin de toutes ses forces vives pour la fin de saison, entre la C1 et la course serrée en Premier League.