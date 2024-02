La sortie forte d’un journaliste star en Espagne sur Mbappé

Le départ de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain a alimenté toutes les discussions ces derniers jours. Le numéro 7 parisien va quitter le club de la capitale comme nous vous l’avons annoncé le 7 janvier dernier, et rejoindra le Real Madrid. En Espagne, cette nouvelle est accueillie avec beaucoup de bonheur par certains, tandis que d’autres ont certains doutes. C’est le cas d’un journaliste renommé de l’autre côté des Pyrénées, Manolo Lama.

«Il a beaucoup de défauts mais ce n’est pas un connard», a-t-il d’abord indiqué. «Ce sera le footballeur qui gagne le plus et si ce salaire de base, Madrid a besoin de le camoufler pour que le vestiaire ne s’énerve pas, il le fera, mais tout le monde dans le vestiaire saura que c’est celui qui reçoit le plus d’une manière ou d’une autre. Que ce soit pour les primes ou autre. Je suis certain qu’il ne gagnera pas la même chose qu’il gagnait au Paris Saint-Germain».