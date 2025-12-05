L’Independiente del Valle, l’usine à talents équatorienne qui pèse des millions

Un fournisseur officiel de talents. Voici la réputation qui colle à la peau de l’Independiente del Valle ces dernières années. Basé à Sangolquí en Equateur, ce club fondé en 1958 réalise un gros travail au niveau de la formation qui porte clairement ses fruits. Cette semaine, Edwin et Holger Quintero (16 ans), deux purs produits de l’écurie équatorienne ont signé en faveur d’Arsenal. Les Gunners ont officialisé la bonne nouvelle par le biais d’un communiqué de presse : ««l’Arsenal Football Club a conclu un accord pour recruter les frères jumeaux Edwin et Holger Quintero, qui évoluent actuellement au sein du club équatorien Independiente del Valle. Les jumeaux rejoindront notre équipe en août 2027. Ces jeunes joueurs très prometteurs, âgés de 16 ans, ont grandi à Esmeraldas, en Équateur, et rejoindront le club à l’âge de 18 ans.»

Les jumeaux Quintero vont rejoindre les Gunners

Les Londoniens en ont profité pour en dire plus sur ces deux cracks : «Edwin et Holger sont reconnus comme deux des jeunes talents les plus prometteurs d’Amérique du Sud, affichant des performances régulières et impressionnantes au niveau junior, tant en club qu’en sélection nationale. Les deux joueurs ont été sélectionnés en équipe nationale U17 de l’Équateur. Edwin est gaucher, rapide et habile en dribble. Il évolue au poste d’ailier droit, aime prendre ses adversaires à revers et dispose d’un large éventail de compétences. Holger est un milieu offensif droitier doué techniquement qui relie le jeu grâce à sa vision progressive et possède également la capacité de battre ses adversaires grâce à sa rapidité. Nous collaborerons étroitement avec l’Independiente del Valle pour le développement et le bien-être d’Edwin et Holger jusqu’à leur arrivée à Arsenal.»

Le club équatorien va donc continuer à former les deux recrues d’Arsenal avant qu’elles ne fassent le grand saut vers l’Europe. Ce qui n’est pas une nouveauté pour l’Independiente del Valle, qui a vu passer dans ses rangs un tas de joueurs prometteurs qui évoluent à présent en Ligue 1. C’est le cas d’un certain Willian Pacho (24 ans). Le défenseur a débuté au Huracán de Quinindé avant de rejoindre l’IDV en 2017 afin d’y finir sa formation et d’y faire ensuite ses premiers pas dans le monde professionnel en 2019. Ses qualités ont tapé dans l’œil du Royal Antwerp, qui l’a recruté en 2022. La suite, on la connaît. Pacho a explosé à l’Eintracht Francfort avant de confirmer au Paris Saint-Germain, qui l’a acheté 40 M€. Dans la capitale, il a soulevé sa première Ligue des Champions. Comme lui, Moises Caicedo (24 ans) est l’un des symboles de la formation made in Independiente del Valle. C’est là-bas qu’il a commencé le football en 2014.

De l’IDV à l’Europe pour Pacho, Caicedo & co

Onze ans plus tard, le milieu de terrain évolue à Chelsea, qui a lâché 116 M€ pour l’arracher à Brighton. Les Blues sont également tombés sous le charme de Kendry Paez (18 ans) qu’ils ont acheté 10 M€ à l’IDV. Depuis cet été, il est prêté à Strasbourg. Les pensionnaires de Stamford Bridge vont accueillir dans le futur un autre talent issu du club équatorien. En effet, le jeune défenseur Deinner Ordonez (16 ans) est attendu en janvier 2028 afin de signer un contrat longue durée avec les Londoniens. Un accord a déjà été trouvé ces dernières semaines. Comme d’autres, il va donc faire le grand saut vers le Vieux continent. C’est le cas de Joel Ordoñez (21 ans). Grand talent du club, il a été recruté par le Club Bruges, où il cartonne. Lors du dernier mercato, l’OM était d’ailleurs prêt à l’accueillir. Mais finalement, il est resté en Belgique. Cet hiver, l’Inter est déjà cité comme un prétendant sérieux à sa signature.

Piero Hincapié (23 ans) est aussi passé par le centre de formation de l’Independiente avant de débuter chez les professionnels. Ensuite, il s’est envolé pour le CA Talleres en Argentine puis l’Europe, où il rejoint le Bayer Leverkusen puis Arsenal. D’autres ont aussi rejoint l’Europe, à l’image de Gonzalo Plata, passé par le Sporting CP et le Rayo Vallecano, avant de connaître d’autres aventures. Réputé pour son savoir-faire en matière de formation, l’Inpendiente del Valle s’impose actuellement comme une référence mondiale. Les meilleurs clubs de la planète football se déplacent pour suivre les talents de l’académie. Les succès récents de Pacho ou encore de Caicedo sont de fabuleuses cartes de visite pour l’écurie équatorienne, qui est en tête des meilleurs centres de formation du pays et qui est classée 32e au classement des meilleurs centres de formation du monde par le CIES. L’IDV perçoit d’ailleurs des indemnités de formation comme le stipule le règlement de la FIFA. Un juste retour des choses finalement pour ce club qui voit ses meilleurs joueurs vendus des millions.