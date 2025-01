L’AS Monaco s’offre la pépite danoise Mika Biereth !

Troisième de Ligue 1 et actuellement dans les clous pour se qualifier en barrages de Ligue des Champions, l’AS Monaco réalise une saison satisfaisante. Pour autant, la dynamique récente est plus compliquée avec 5 défaites et 1 nul sur les 8 derniers matches toutes compétitions confondues. Disposant d’ailleurs de la cinquième attaque de Ligue 1 avec 26 buts (égalité avec Lille), Monaco déçoit sur le plan offensif avec un seul joueur qui dépasse les 5 buts en Ligue 1 avec Eliesse Ben Seghir.

La suite après cette publicité

Les attaquants Breel Embolo (4 buts et 5 passes décisives en 22 matches toutes compétitions confondues) et George Ilenikhena (3 buts et 2 offrandes en 23 rencontres) peuvent faire plus tandis que Folarin Balogun est blessé jusqu’en avril. Afin d’apporter de la concurrence dans ce secteur offensif, l’AS Monaco a décidé de creuser des pistes. Outre le Costaricien du Spartak Moscou Manfred Ugalde (22 ans), c’est surtout le nom de l’attaquant danois du Sturm Graz, Mika Biereth (21 ans) qui est ressorti.

Mika Biereth va poursuivre sa progression à Monaco

Formé à Fulham et Arsenal, il a dû passer par des prêts à Waalwijk (Pays-Bas) et Motherwell (Écosse) au cours de son cursus. Arrivé à l’hiver 2024 en Autriche à Sturm Graz, il a brillé de mille feux avec 9 buts et 4 passes décisives en 22 matches pour sa première demi-saison avec la formation autrichienne avec qui il obtiendra le doublé coupe-championnat. Découvrant cette saison la Ligue des Champions (2 buts inscrits en 6 matches), il porte son équipe en Bundesliga avec 11 buts et 5 passes décisives en 16 matches.

La suite après cette publicité

C’est donc en laissant son club large leader du championnat et en échange d’un chèque inférieur à 20 millions d’euros que le joueur a finalement décidé de poursuivre sa carrière du côté de l’AS Monaco. «L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Mika Biereth. L’attaquant danois qui fêtera ses 22 ans le 8 février, s’engage pour 5 saisons et est désormais lié avec le club monégasque jusqu’au 30 juin 2029. (…) C’est désormais en Rouge & Blanc, sous le maillot à diagonale floqué du numéro 14, que Mika Biereth évoluera en venant renforcer le secteur offensif monégasque.» peut-on lire dans un communiqué.