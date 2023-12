Plusieurs dirigeants et agents français mis à l’honneur dans le top 100 du Choiseul Sport & Business 2023

La fin de l’année 2023 approche à grands pas. Une période où de nombreux prix sont distribués un peu partout dans le monde. En ce mois de décembre, plusieurs personnalités de la planète football ont été mises à l’honneur par l’Institut Choiseul, qui contribue à l’émergence d’une «jeune génération de dirigeants reconnus au niveau international».

Dans le classement Choiseul Sport & Business de 2023, qui met en avant les 100 leaders économiques de demain, on retrouve notamment Mathieu Lacour. Le directeur général du Stade de Reims est classé en deuxième position, derrière Gaëtan Müller (président délégué et associé de l’ASVEL Basket). Parmi les autres noms connus du milieu du foot, on retrouve Blaise Matuidi (partenaire général et co-fondateur d’Origins Fund) ou encore les agents Sonia Souid (CSM Sport & Entertainment) ou Mounir Sidhoum (directeur associé Canterasport). Des dirigeants et des personnalités inspirantes selon l’Institut Choiseul.