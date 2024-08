Ligue des Champions : Lille élimine Fenerbahçe dans la douleur et file en barrages

Vainqueur 2-1 sur le gong de son match aller dans le compte du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions contre Fenerbahçe, Lille avait pris une bonne option en vue du match retour qui se tenait ce mardi soir. Souhaitant conserver son avantage, le club nordiste se présentait avec une composition offensive. Lucas Chevalier évoluait dans les cages derrière Bafodé Diakité et Alexsandro. Tiago Santos et Hakon Haraldsson prenaient place sur les ailes alors que Jonathan David était soutenu par Rémy Cabella. De son côté, José Mourinho organisait Fenerbahçe en 4-3-3 avec une solide charnière composée d’Alexander Djiku et Caglar Söyüncü. Devant, Edin Dzeko était épaulé par Allan Saint-Maximin et Dusan Tadic. D’entrée, c’était Fenerbahçe qui se distinguait avec un centre de Dusan Tadic pour Edin Dzeko dont le coup de casque ne trouvait pas le cadre (1re).

La suite après cette publicité

La réponse lilloise intervenait vite avec un décalage de Jonathan David pour Rémy Cabella dont le tir était trop croisé pour accrocher le cadre (10e). Néanmoins si Lille mettait de l’intensité et du pressing pour perturber la relance adverse, l’équipe de José Mourinho obtenait les meilleures occasions. Placé à 20 mètres des cages, Sebastian Szymanski obligeait Lucas Chevalier à claquer en corner (24e). Ce dernier était encore impeccable dans les secondes qui suivaient après une volée de Mert Hakan Yandaş (25e). Sur la gauche, Allan Saint-Maximin faisait la différence et servait en retrait Edin Dzeko, mais Alexsandro repoussait en corner (29e). Lille avait néanmoins l’occasion de tuer le match. Jonathan David trouvait idéalement Gabriel Gudmundsson sur la gauche de la surface qui lui redonnait en retrait. Toutefois, le tir du Canadien était contré par Alexander Djiku (37e). Outre une frappe non cadrée d’Allan Saint-Maximin, cette première période restait nulle et vierge (38e). Au retour des vestiaires, Fenerbahçe continuait de pousser pour essayer d’aller chercher l’égalisation sur la double confrontation.

À lire

3 clubs de Ligue 1 lorgnent Willem Geubbels

Lille a souffert jusqu’au bout

İsmail Yüksek se distinguait d’une demi-volée du pied gauche juste devant la surface, mais Lucas Chevalier était encore impeccable (54e). Touché par un projectile (57e), le gardien français était impeccable ce soir et réalisait une nouvelle partition de qualité. Alors que les Turcs n’arrivaient plus à se procurer d’occasions franches, Jonathan David tentait sa chance avec une lourde frappe à ras de terre qui passait à gauche du cadre (73e). Lille ne souffrait pas, mais n’était pas à l’abri à l’image de cette tête de Youssef En-Nesyri (78e). Pour autant, les Dogues continuaient de se projeter à l’instar de Gabriel Gudmundsson dont le tir fuyait le cadre sur la gauche (81e). Juste après, les Turcs passaient tout proches de marquer puisque Bright Osayi-Samuel venait heurter le poteau droit avec son tir puissant (83e). En fin de match, Alexander Djiku claquait une volée devant la surface lilloise qui était claquée en corner par Lucas Chevalier (90e).

La suite après cette publicité

Mais finalement, Lille se plombait tout seul. Suite à une longue touche de Jayden Oosterwolde, Bafodé Diakité allait dévier le ballon au fond de ses propres filets (1-0, 90e +1). Battu 1-0, Lille allait en prolongations alors que la qualification était proche. Durant cette prolongation, les Nordistes avaient une possibilité via Edon Zhegrova mais ça passait loin du cadre (93e). La première période était assez terne et aucune équipe ne prenait le dessus réellement. Alors que le jeune Ngal’ayel Mukau tentait sa chance (108e), Lille se plombait de nouveau avec l’exclusion d’Aïssa Mandi sur une faute sur Youssef En-Nesyri (109e). Dés lors, la situation se compliquait pour Lille avec une infériorité numérique. Mais avec un peu de réussite, Lille obtenait un penalty après une main de Jayden Oosterwolde et Jonathan David ne se faisait pas prier pour marquer (1-1, 118e). Mais rien n’était fait et Cenk Tosun trouvait la barre (120e). Lille arrache ce match nul 1-1 et file en barrages. Fenerbahçe est reversé en Ligue Europa.

Dans les autres rencontres, le Red Bull Salzbourg a tenu son rang et s’est qualifié contre les Néerlandais de Twente. Après leur victoire 2-1 de l’aller, les Autrichiens ont été accrochés 3-3 avec des buts de Maurits Kjaergaard (17e), Dorgeles Nene (25e) et Moussa Yeo (46e) pour leur part. De son côté, le Slovan Bratislava a aussi assuré le coup. Après sa victoire 2-0 acquise à domicile, le club slovaque a tenu un match nul 0-0 contre l’APOEL Nicosie. Enfin, les Norvégiens de Bodo/Glimt qui avaient gagné 1-0 contre le Jagiellonia Bialstok se sont vite retrouvés menés pour renverser la situation et s’imposer 3-1. Ils iront également au tour suivant. À noter que ce soir le vainqueur d’Union Saint-Gilloise - Slavia Prague affrontera Lille en barrages. Les Tchéques ont l’avantage après leur succès 3-1 du match aller.

La suite après cette publicité

Les matches de 19h :

Fenerbahçe (Turquie) 1-1 (2-3 au cumulé) Lille OSC (France) : Bafodé Diakité (90e +1, CSC) pour Fenerbahçe; Jonathan David (118e sp) pour Lille

APOEL Nicosie (Chypre) 0-0 (0-2 au cumulé) Slovan Bratislava (Slovaquie)

Bodo/Glimt (Norvège) 4-1 (5-1 au cumulé) Jagiellonia Bialstok (Pologne) : Sondre Fet (34e et 56e), Isak Maatta (38e) et Kasper Hogh (71e) pour Bodo/Glimt; Patrick Berg (4e, CSC) pour Jagiellonia

Twente (Pays-Bas) 3-3 (4-5 au cumulé) Red Bull Salzbourg (Autriche) : Mees Hilgers (43e), Alec Van Hoorenbeeck (64e) et Sem Steijn pour Twente; Maurits Kjaergaard (17e), Dorgeles Nene (25e) et Moussa Yeo (46e) pour Salzbourg

La suite après cette publicité

PAOK Salonique (Grèce) 3-4 en cours (5-6 au cumulé) Malmö (Suède) : Taison (21e), Konstantinos Koulierakis (43e) et Andrija Zivkovic (45e +4) pour le PAOK; Sebastian Nanasi (10e et 45e) et Nils Zetterstrom (90e +6), Christiansen (99e) pour Malmö