Dortmund : les fans de Manchester United enragent contre Jadon Sancho

Prêté au Borussia Dortmund jusqu’à la fin de la saison par Manchester United, Jadon Sancho (23 ans) s’apprête à faire son grand retour au Signal Iduna Park. Avant cela, le club allemand a diffusé une courte vidéo pour officialiser l’arrivée de son ancien protégé. Une séquence qui n’a pas manqué de faire réagir outre-Manche puisque Sancho a été filmé portant le maillot de Dortmund et choisissant d’embrasser l’insigne devant la caméra… Un geste fort pour un joueur seulement prêté et qui devra donc faire son come-back chez les Red Devils.

«Jadon Sancho est en fait fou et irrespectueux. Mon gars, c’est un prêt que tu dois retourner un jour ou l’autre», pouvait-on ainsi lire de la part d’un fan, juste en dessous de la publication du clip. «Encore plus de manque de respect de la part de Sancho qui embrasse l’écusson alors qu’il est un joueur de United», remarquait un autre. «Indépendamment de sa relation avec Ten Hag, Sancho n’a montré absolument aucun respect envers les fans de United. Il a baissé les bras quand on avait besoin de lui et maintenant on le voit embrasser un badge d’un autre club. C’est une honte absolue. J’ai vu des gens du côté de Sancho, mais comment le défendre ? A-t-il un problème avec Ten Hag ou United ? Embrasser l’écusson de son équipe de prêt avant de taper dans le ballon, c’est fou», pestait, encore, un autre supporter mancunien. Le retour à Manchester s’annonce déjà bouillant…