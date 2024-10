Ligue des Champions : l’équipe type de la 3e journée

Il y en avait des chocs au programme lors de cette 3e journée de Ligue des Champions, avec notamment un Barça-Bayern de feu ou encore le remake de la dernière finale de la compétition avec Real Madrid-Borussia Dortmund. Deux rencontres pleines de buts, auxquelles il faut ajouter les superbes performances des clubs français, à l’exception du PSG. Cela se retrouve dans nos choix pour l’équipe type de cette 3e journée de Ligue des Champions. Avec dans les buts, pour la deuxième semaine consécutive, Lucas Chevalier, qui a maintenu le LOSC en vie en première période, avant d’empêcher les Colchoneros de revenir au score en deuxième. Une nouvelle prestation majuscule après celle face au Real Madrid, qui va très certainement le révéler aux yeux des directeurs sportifs européens. Devant lui, nous proposons une défense 100 % Ligue 1.

Avec une charnière Mandi-Singo. Le premier a été le meilleur défenseur lillois, colmatant les brèches, haranguant ses coéquipiers, mettant le pied quand il le fallait. Peut-être que sa connaissance de l’Atlético de Madrid, lui qui a joué en Liga au Betis et à Villarreal, l’a aidé. A ses côtés, le roc Singo, qui a tenu la baraque en défense (malgré un petit loupé amenant au penalty de l’Etoile rouge de Belgrade) et surtout marqué un but d’anthologie d’une frappe surpuissante de 30 mètres. Sur les côtés, malgré la contre-performance du PSG, impossible de ne pas mettre Achraf Hakimi à droite. Le Marocain a tout donné face au PSV et a inscrit le seul but de son équipe. Il a déployé une activité de tous les instants. A gauche, nous mettons en avant le solide match de Massadio Haïdara avec Brest face à Leverkusen.

Une attaque de folie

Au milieu, un autre Brestois, avec Pierre Lees-Melou. A peine revenu dans l’équipe après sa longue indisponibilité, il se rend déjà indispensable par son activité dans l’entrejeu et sa belle technique. Sa magnifique reprise de volée est l’un des plus beaux buts de cette 3e journée de Ligue des Champions. Pour l’accompagner, deux hommes de l’ombre qui se sont distingués avec un doublé. Antoni Milambo a été épatant avec le Feyenoord contre Benfica, tandis que Tijjani Reinjders a porté l’AC Milan face au Club Bruges, donnant la victoire en deuxième période.

Devant, le choix a été rapide à effectuer, vu les performances majuscules de Vinicius Junior avec le Real Madrid et Raphinha avec le FC Barcelone, tous deux auteurs d’un triplé. Un triplé avec la manière, puisque les buts inscrits ont été pour la majorité assez fabuleux. Les deux Brésiliens occupent donc les ailes de ce 4-3-3. Et pour achever le travail, c’est bien sûr Erling Haaland qui est présent, auteur d’un doublé face au Sparta Prague, dont un but acrobatique remarquable.