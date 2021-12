OM : que font les prêtés ?

L'Olympique de Marseille a été très actif sur le dernier marché des transferts. Beaucoup de joueurs sont arrivés en prêt (Cengiz Ünder, Pau Lopez, Mattéo Guendouzi, William Saliba). Mais dans le sens des départs aussi certains ont voulu s'exiler pour aller grappiller du temps de jeu et montrer de quoi ils sont capables. Petit tour d'horizon des prêtés olympien.

- Nemanja Radonjic (Benfica) : l'ailier serbe, avec les arrivées de Cengiz Ünder et de Konrad de la Fuente, avait son avenir bouché dans la cité phocéenne. Déjà prêté au Hertha Berlin en deuxième partie de saison passée, il a été nouveau prié de trouver un club. C'est au Portugal qu'il a débuté la saison. Le 29 août, il sera sur le banc sans rentrer face à Tondela, il ne commencera sa saison que part 32 petites minutes à Kiev en Champions' League. Il sera ensuite blessé (deux matches) puis sur le banc sans entrer (deux matches) avant de refouler la pelouse (30 minutes face à Trofense). Outre un but contre Guimarães, il ne jouera que très peu. Il est actuellement blessé depuis sept matches.

- Kevin Strootman (Cagliari) : le milieu de terrain néerlandais était une des priorités de Rudi Garcia. Il a obtenu un salaire conséquent et n'a jamais vraiment convaincu sur le pré. Résultat des courses, son salaire est devenu trop gros pour son apport. l'année passée, il avait été prêté au Genoa et rebelote cette saison, mais à Cagliari. Il a bien commencé la saison en tant que titulaire avant de connaître trois blessures dont la dernière l'éloigne des terrains depuis le 30 novembre et un match contre le Hellas Vérone. Si c'est un peu mieux que Nemanja Radonjic, ce n'est pas encore un prêt très rentable.

- Dario Benedetto (Elche) : l'Argentin était en difficulté à l'Olympique de Marseille. Il traversait notamment une grosse crise de confiance. En fin de mercato, il a été prêté à Elche. Il a joué beaucoup plus que ses deux compères susmentionnés et a même trouvé la faille à deux reprises (contre le Celta Vigo et contre l'Espanyol Barcelone). S'il a enchaîné les matches avant d'être placé sur le banc à deux reprises (contre Osasuna et le Betis), il est revenu. Depuis deux rencontres, il n'est en revanche plus dans l'équipe.

-Lucas Perrin (Strasbourg): lui en revanche, fait son petit bonhomme de chemin. Le défenseur de l'OM a eu quelques petites difficultés au début de saison avant de prendre de la place et de l'importance au sein du dispositif de Julien Stéphan. « Lucas Perrin ? Je fais rarement de commentaires individuels après une rencontre. C’est son septième match consécutif pour nous, il a plus joué à Strasbourg en cinq mois qu’en trois ans à Marseille. Ça fait partie de son apprentissage », a-t-il avoué récemment. Une belle déclaration avant qu'il ne revienne plus fort, l'été prochain, à l'OM ?

- Alexandre Philiponeau (FC Sète) : lui aussi a été formé à l'Olympique de Marseille. Mais le milieu de terrain savait son avenir bouché, encore plus avec les recrutements de Mattéo Guendouzi et de Gerson. Sur les seize matches possibles, il en a joué 10, a donné une passe décisive et un but (lors du même match contre l'US Créteil). À 21 ans, il a été à 56% dans les formations de départ et a joué la moitié des minutes. Il a écopé en outre de trois petits cartons jaunes. L'apprentissage se fait aussi par les échelons inférieurs.

- Pedro Ruiz (NEC Nimègue) : l'attaquant espagnol était un petit pari de Pablo Longoria. L'international U19 espagnol évoluait avec les jeunes du Real Madrid et a signé à Marseille avant d'être prêté du côté des Pays-Bas. Depuis le début de la saison, il n'est pas dans les meilleures conditions. Il a pu jouer au football seulement 73 minutes en trois rencontres, sinon il a été soit sur le banc sans rentrer, soit blessé, soit hors de l'équipe. Il a bien marqué en amical, mais c'est vraiment peu pour découvrir le football professionnel.