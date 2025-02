La Juventus revoit déjà ses plans pour Randal Kolo Muani

Randal Kolo Muani a déjà l’Italie à sa botte. Ou plutôt à ses crampons. Arrivé durant le dernier mercato d’hiver après un long feuilleton, le Français s’épanouit de l’autre côté des Alpes après avoir rongé son frein au Paris Saint-Germain. Un club où il n’entrait pas vraiment dans les plans de Luis Enrique, qui ne l’avait utilisé qu’à 14 reprises cette saison 2024-25 (2 buts, 1 assist). Ce, alors qu’il n’avait pas forcément d’attaquant de métier à sa disposition, puisque Gonçalo Ramos a été blessé durant un moment. Lassé de sa situation, RKM revit en Italie. Depuis son arrivée, il a marqué 5 buts en 5 apparitions toutes compétitions confondues. Il a également délivré une passe décisive. La presse transalpine ne jure que par lui. Tous les jours ou presque, des articles lui sont d’ailleurs consacrés. C’est encore le cas ce mardi matin.

La Gazzetta dello Sport s’extasie devant ses débuts canons. «Avec l’arrivée de l’attaquant du PSG, la moyenne de points des Bianconeri en Serie A est passée de 1,76 à 2,25. Le premier mois a été aussi intense que quiconque, à commencer par lui, aurait pu l’imaginer. Lors de ses 5 apparitions, toutes en tant que titulaire, entre la Serie A et la Ligue des champions, il affiche un total de 429 minutes jouées, 5 buts et 1 passe décisive (…) Turin est à plus ou moins 600 km de la Tour Eiffel et en Italie, où le climat est plus doux et les gens plus chaleureux, l’attaquant français a retrouvé la sérénité perdue et aussi le sens du but. Kolo Muani est désormais heureux et fait le bonheur de ceux qui le voulaient à tout prix (…) L’arrivée du Français a été salvatrice et providentielle pour Motta, qui dispose désormais d’un avant-centre aux caractéristiques plus proches de son credo footballistique. Kolo Muani joue plus pour l’équipe et avec l’équipe.»

Une proposition revue à la hausse

Le Corriere dello Sport lui a aussi consacré un sujet. «Kolo Muani et Renato Veiga, les vrais renforts de janvier, les signatures hivernales les plus rentables de Serie A. Une valeur ajoutée pour le groupe de Thiago Motta. Pas d’effraction, comme les voitures à zéro kilomètre. Prêt sec jusqu’en juin et la suite qui sait, tout reste à définir, même si les négociations pour tenter de les retenir auraient déjà commencé. Pour l’instant, ils travaillent et cela a servi la Vieille Dame.» Vendredi dernier, la Gazzetta dello Sport avait déjà fait un premier point au sujet de l’avenir du footballeur qui a fait l’objet d’un prêt payant de 6 mois sans option d’achat. La publication au papier rose révélait que les Piémontais allaient proposer un nouveau prêt avec une option d’achat comprise entre 40 et 45 M€. Mais ils ont visiblement revu leurs plans à en croire Tuttosport.

Ainsi, le média italien explique que le directeur sportif bianconeri, Cristiano Giuntoli, a déjà commencé à parler avec les Parisiens et qu’il va finalement proposer un prêt payant de 5 à 6 M€ assorti d’une option d’achat qui sera obligatoire à partir de l’été 2026. Celle-ci sera fixée à 50 M€. Une formule qui, d’après Tuttosport, a de très fortes chances de convenir au Paris Saint-Germain. Concernant le joueur, la publication italienne assure qu’il est très emballé à l’idée de continuer à évoluer à la Juventus. Un club qui ferait aussi quelques économies de salaire puisque RKM touche 8 M€ par an selon Tuttosport. Ce qui serait moins que Dusan Vlahovic, qui percevra 12 M€ nets l’an prochain si jamais il reste à Turin. Après seulement un mois d’union, la Juve et Randal Kolo Muani sont, eux, visiblement prêts à prolonger leurs noces.