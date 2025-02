PSG : une offre arrive pour Randal Kolo Muani

La "Kolo Muania" s’est emparée de Turin. Hier nos confrères d’Eurosport ont employé cette expression pour évoquer l’agitation régnant autour du Français de 26 ans depuis son arrivée dans le Piémont après de longues semaines de négociations. Annoncé un peu partout en Europe, RKM a choisi de poser ses valises chez la Vieille Dame durant les six prochains mois, lui qui a fait l’objet d’un prêt payant sans option d’achat. Il a donc quitté temporairement le PSG. Un club où le joueur acheté 90 M€ il y a un an et demi n’entrait pas vraiment dans les plans de Luis Enrique. En Italie, l’attaquant, auteur de 5 buts en 3 rencontres, retrouve des couleurs sous les ordres de Thiago Motta.

Hier soir, l’ancien milieu du PSG l’a donc titularisé face au PSV Eindhoven en Ligue des champions. Si RKM n’a pas trouvé le chemin des filets, il a été précieux pour les siens lors de la victoire 2 à 1. Interrogé après la rencontre, il est revenu sur son départ de la capitale française cet hiver. « Ça fait partie de la carrière du footballeur, il faut toujours se battre, progresser, aller vers l’avant. Pour moi, c’est continuer de travailler, donner le meilleur de moi. Je suis particulièrement content de la victoire ce soir. Il fallait que j’ai du temps de jeu, j’en ai besoin, je suis une personne qui aime être sur le terrain, comme tout footballeur. Peut-être que c’était dans une mauvaise direction, là, je me sens mieux.»

La Juve veut déjà garder RKM

Il a ajouté par la suite : « on peut dire que c’est de la confiance, mais c’est aussi de mon côté. Travailler, ne rien lâcher. Je continue à travailler, je fais ce que je sais faire de mieux. Tant que je suis sur le terrain, je suis content.» Les Turinois espèrent le voir encore longtemps sur les terrains d’Italie et d’Europe avec la tunique bianconera. Le Français n’est prêté que pour 6 mois, mais les Piémontais veulent d’ores et déjà continuer main dans la main avec lui. Ce mercredi, la Gazzetta dello Sport indique que la Juventus va discuter avec le PSG pour tenter d’obtenir une prolongation du prêt de RKM pour la saison 2025-26. L’écurie de Serie A va proposer un prêt avec une option d’achat d’un montant compris entre 40 et 45 M€. Un montant plutôt faible pour un joueur acheté 90 M€.

Mais la Juve y croit. Cette formule serait un moyen de différer l’investissement sur le Français. Ce qui serait un risque puisqu’il n’est pas certain que le PSG accepte et d’autres clubs pourraient entrer dans la danse. Mais la Juve compte sur le joueur de 26 ans, qui se sent bien à Turin. Ce qui pourrait faire pencher la balance du côté de la Juventus, qui aimerait aussi recruter Victor Osimhen en plus de RKM l’été prochain pour révolutionner son attaque. Interrogé hier soir sur le cas Kolo Muani par Sky Italia, le directeur sportif bianconero, Cristiano Giuntoli, a avoué. «La relation avec le PSG est très bonne (…) Il y a la volonté de continuer ensemble et l’accord que nous avons passé avec eux nous amènera à rediscuter cet été pour parler de lui.» Le mercato d’hiver vient à peine de s’achever que le dossier RKM agite déjà la Juve et Paris en coulisses.