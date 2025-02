Juventus : les vérités de Randal Kolo Muani sur son départ du PSG

Même si Didier Deschamps lui maintenait sa confiance en équipe de France alors qu’il jouait très peu en club, Randal Kolo Muani (26 ans) savait que sa situation devenait intenable au Paris Saint-Germain. Avec seulement 11 buts et 7 passes décisives en 54 matches, toutes compétitions confondues, RKM n’a jamais justifié les 90 M€ investis par le club de la capitale durant l’été 2023. Devenu le remplaçant du remplaçant dans la capitale, l’ancien Nantais n’avait plus d’avenir sous les ordres de Luis Enrique et les moqueries à son sujet devenaient légion.

La suite après cette publicité

Prêté (sans option d’achat) cet hiver à la Juventus, Kolo Muani a finalement trouvé un endroit pour rebondir. Auteur de 5 buts en 3 matches, RKM a même fait mieux que ça : il a bluffé tout le monde en Italie et installé Dusan Vlahovic sur le banc des remplaçants. Ce soir, face au PSV (2-1), le Français n’a pas marqué, mais il était heureux de participer au succès des siens. Le sourire aux lèvres, il a ensuite pris le temps de s’arrêter au micro de Canal+ pour évoquer sa situation.

« Il fallait que j’ai du temps de jeu »

« Ça fait partie de la carrière du footballeur, il faut toujours se battre, progresser, aller vers l’avant. Pour moi, c’est continuer de travailler, donner le meilleur de moi. Je suis particulièrement content de la victoire ce soir », a-t-il lâché, avant que le journaliste lui demande s’il se sentait enfin libéré depuis son départ du PSG. « Il fallait que j’ai du temps de jeu, j’en ai besoin, je suis une personne qui aime être sur le terrain, comme tout footballeur. Peut-être que c’était dans une mauvaise direction, là, je me sens mieux. »

La suite après cette publicité

Remis en selle par Thiago Motta, Kolo Muani a-t-il souffert du manque de confiance de Luis Enrique ? « On peut dire que c’est de la confiance, mais c’est aussi de mon côté. Travailler, ne rien lâcher. Je continue à travailler, je fais ce que je sais faire de mieux. Tant que je suis sur le terrain, je suis content. » Randal Kolo Muani a retrouvé le sourire, et ça se voit.