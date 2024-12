Lille : le coup de gueule d’Olivier Letang sur le calendrier

Olivier Letang avait un message à faire passer. Mercredi soir, Lille s’est imposé contre le Sturm Graz (3-2), dans le cadre de la 6e journée de la phase de championnat de Ligue des Champions. Après la rencontre, le président du LOSC s’est présenté en zone mixte pour faire une mise au point concernant le calendrier de son équipe. Il pointe du doigt la programmation du match entre les Lillois et l’Olympique de Marseille, ce samedi, laissant ainsi « moins 72 heures » à son équipe pour se reposer. « L’idée n’est pas de se plaindre, car on a un match dans moins de 72 heures. Les garçons seront prêts. Après, il faut s’interroger sur le fonctionnement, sur les instances. Ça sera notre 25e match (depuis le début de la saison) contre Marseille. Le 15e de l’OM. Je me pose donc des questions sur l’équité de la compétition, sur la santé des joueurs et sur la qualité du spectacle. Parce que vous jouez un match de Champions League, moins de 72 heures après, vous jouez un match important qui peut compter à la fin de la saison. Et encore une fois, indépendamment des moins de 72 heures, c’est 25 matchs contre 15. Et vous avez remarqué qu’il y a deux clubs qui ont joué hier en Champions League (Brest et Paris) et qui joueront le dimanche. »

Avant de rajouter : « encore une fois, on n’est pas là pour se plaindre. On est concentré, les garçons seront présents au rendez-vous. Mais je pense que dans le cadre des réflexions qui doivent être menées aussi bien pour la santé des joueurs que pour la qualité du spectacle et l’équité de la compétition, j’ai écrit aux instances, à la Fédération et à la Ligue, parce qu’on doit protéger le football. Il y a beaucoup de joueurs qui sont blessés. J’avais l’autorisation du président de l’Olympique de Marseille pour jouer le dimanche. J’avais l’autorisation d’un diffuseur (BeIN Sports) pour jouer le dimanche. Et malgré tout, on se retrouve avec un match à moins de 72 heures après un match de C1. Il faut que chacun se regarde. On est dans le football professionnel, on est tous très professionnels et on va tirer le football professionnel vers le haut », a-t-il indiqué. Le message est on ne peut plus clair.