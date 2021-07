Le Celtic FC présente son nouveau maillot domicile avec adidas !

Quelques semaines après avoir dévoilé le nouveau maillot extérieur du Celtic FC, adidas lance définitivement la saison des pensionnaires du Celtic Park en dévoilant leur nouvelle tunique principale alors qu'ils se préparent au mieux pour le 2ème tour de qualification à la Ligue des champions face au FC Midtjylland.

Fondé en 1887 à Glasgow, le Celtic a une grande histoire qui s'est longtemps retranscrite à travers ses tuniques conçues par Umbro dès les années 1940. Depuis la saison 2020-2021, adidas a succédé à New Balance et tient évidemment à conserver l'ADN du club vainqueur de la C1 en 1967 en présentant donc des maillots qui respectent le style traditionnel et les couleurs historiques du club aujourd'hui présidé par Ian Bankier.

Contrairement aux tuniques secondaires qui changent de style et de couleurs tous les ans, le maillot domicile est toujours resté identique, à quelques détails près. Dans la plus pure tradition du club aux 51 championnats d'Ecosse, la marque aux trois bandes dévoile donc une tunique aux bandes horizontales vertes et blanches où, en dehors du logo du sponsor maillot, le jaune ne se distingue pas contrairement à la saison passée. Très classique, cette tunique comporte tout de même une petite subtilité lui donnant un style moderne avec ces fines rayures vertes et blanches qui se présentent sur les larges bandes, comme l'avait fait New Balance lors de la saison 2015-2016. Enfin, des chaussettes blanches avec des rayures vertes et un short du même coloris complètent cette nouvelle tenue.