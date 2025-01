Liga : Villarreal étrille Majorque

Suite de la 20e journée de Liga ce soir entre Villarreal et Majorque. Un match qui a rapidement tourné en faveur des locaux. Villarreal a ainsi démarré fort et a ouvert le score dès la 20ᵉ minute grâce à Logan Costa, parfaitement servi par Parejo (1-0). Quatre minutes plus tard, Baena a doublé la mise sur une passe décisive de Cardona (24e, 2-0).

Le festival s’est poursuivi à la 26ᵉ minute, lorsque Parejo, à son tour, a inscrit le troisième but avec l’aide de Barry (3-0). Enfin, Pino a scellé le sort du match à la 28ᵉ minute en concluant une nouvelle offrande de Cardona (4-0). Au classement, le sous-marin jaune (5e) domine Majorque (6e) de trois points. Après un bon début de saison, Majorque ralentit donc un peu le rythme en championnat.