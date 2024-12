Comment Majorque s’est installé dans le haut du classement en Espagne

C’est avec le sourire aux lèvres que les supporters de Majorque célèbrent une première partie de saison mémorable. Samedi 21 décembre dernier, le club des Baléares a conforté son rang en décrochant un précieux succès sur la pelouse de Getafe (0-1). Accrochés en première période, les joueurs de Jagoba Arrasate ont finalement trouvé leur salut sur penalty, grâce au Canadien Cyle Larin, auteur de son cinquième but de la saison en Liga (53e, 0-1). Cette nouvelle victoire vient s’ajouter à un bilan impressionnant : 30 points obtenus en Liga grâce à neuf victoires, dont cinq à l’extérieur. Le Real Majorque, solidement ancré dans les positions européennes, dépasse toutes les attentes formulées l’été dernier.

Il est vrai que personne n’avait attendu les Bermellones aussi haut. Lors de l’exercice 2023-2024 le club s’était positionné dans le ventre mou, à une très moyenne 15e place. Cette transformation spectaculaire témoigne d’un projet sportif ambitieux et bien structuré, capable de rivaliser avec d’autres clubs importants en Championnat.

Des idées de jeu claires

Artisan de ce début de saison réussi, Jagoba Arrasate est d’ores et déjà salué par la presse ibérique. L’entraîneur basque, qui a remplacé Javier Aguirre, a su apporter sa vision de jeu et ses idées à son groupe. Le quotidien baléare, Diario de Mallorca, note ainsi que le coach a également su « convaincre l’équipe qu’elle avait la capacité d’aller au bout des matches et de ne jamais considérer un match nul comme acquis. Le ballon a cessé d’être inutile pour devenir le protagoniste et c’est aussi grâce au fait que des joueurs importants aient retrouvé leur meilleur niveau ».

Majorque n’a ainsi remporté ses victoires que sur la plus petite des marges (1 but d’écart maximum). Cette abnégation a créé une identité propre. « Avec une volonté claire de profiter du ballon sans négliger la défense, l’équipe d’Arrasate s’est caractérisée par sa volonté de dominer les matches - sans se sentir mal à l’aise lorsqu’elle n’y parvient pas - et de tenir tête à n’importe quelle équipe», commente le journal régional. Le jeu sur les ailes a par ailleurs été l’une des grandes innovations tactiques de cette année, en particulier par le biais des latéraux. Une aisance, possible aussi grâce à la bonne forme de l’avant-centre canadien de la formation, Cyle Larin, déjà auteur de 5 buts et de 2 passes décisives cette saison. Arrivé à l’été 2023 pour huit millions d’euros, soit le deuxième transfert le plus élevé de l’histoire du club, le joueur a presque doublé ses statistiques en nettement moins de matchs.

Un avenir européen ?

À trois reprises seulement, Majorque a marqué autant de points à ce stade de la saison. Et à chaque fois, ces records leur ont permis d’obtenir un passeport pour les compétitions européennes : deux pour la Ligue des Champions et un pour la Ligue Europa. Mundo Deportivo se souvient que « le meilleur score de Majorque en 19 journées remonte à 2009-10, avec 34 points, soit la quatrième place, devenue cinquième à la fin de la saison, et un billet pour l’Europa League ». Un contexte qui laisse indubitablement les joueurs rêveurs.

« Majorque, est dans les places européennes, à six points de la Ligue des Champions. Une situation idyllique qui permettra aux Baléares de vivre l’un des Noëls les plus paisibles de ces derniers temps », commente Mundo Deportivo. La trêve de Noël, qui s’étendra jusqu’au 30 décembre, sera une occasion précieuse pour savourer pleinement les exploits réalisés jusqu’ici et pour recharger les batteries avant une reprise intense. Le mois de janvier s’annonce particulièrement exigeant, avec au programme la Copa del Rey, où les Bermellones espèrent poursuivre leur aventure, et surtout le rêve de décrocher un titre en Supercoupe d’Espagne.