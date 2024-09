Cinéma : la bande-annonce de 4 Zéros enflamme les réseaux

Plus de 20 ans après le succès de 3 Zéros, le réalisateur Fabien Onteniente avait promis de réaliser la suite de cette comédie qui avait su trouver son public en relatant les coulisses du football business à travers l’explosion d’une jeune pépite de banlieue parisienne sortie de prison. En effet, la bande-annonce officielle du film 4 Zéros est sortie. Certains acteurs présents dans le premier opus ont été reconduits, notamment Gérard Lanvin dans le rôle de l’agent Alain Colonna et Isabelle Nanty dans celui de sa sœur Sylvie Colonna. Le scénario est le suivant : «Sylvie Colonna, présidente du club de foot des Haricots d’Arpajon, a refait sa vie avec José Pinto. Ensemble, ils tiennent un restaurant portugais à Pontault-Combault : le Churrasco. Mais les affaires vont mal. Leur fils, Manu, trentenaire un peu paumé, rêve de devenir agent de joueur. Un jour, il tombe sur une pépite : Kidane, un jeune prodige qui met le feu sur les terrains… Mais d’autres agents rodent,déjà autour… Les Pinto qui voient en Kidane l’espoir de sortir de la galère décident d’appeler à la rescousse, Alain Colonna qui vit une retraite tranquille à Tahiti. Mais le football a changé… Tous ensemble, ils vont devoir affronter DZ, l’agent le plus influent du biz, un homme au bras long et à la mauvaise réputation… Avec comme objectif de permettre à Kidane d’intégrer le club de ses rêves : le PSG»

Depuis la publication de la bande-annonce officielle du film, beaucoup d’internautes ont réagi sur les réseaux sociaux en raison de nombreuses guest-stars dans le film. Le rappeur Kaaris y tient un rôle fondamental, tandis que le vidéaste marseillais Mohamed Henni sera aussi de la partie. Un nombre incalculable de stars du football et autres acteurs historiques du ballon rond a d’ores et déjà été confirmé avec notamment les présences de Rolland Courbis, Guy Roux, Raí, Karim Benzema, Paul Pogba, Presnel Kimpembe, Marquinhos, Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery, Didier Drogba, David Ginola, Fabrice Abriel, Olivier Ménard, Hervé Mathoux, Laure Boulleau, Karl Olive, mais aussi Jean-Pierre Caillot. Pour rappel, le film 3 Zéros, sorti en 2002, avait attiré près de 1,3 million de spectateurs dans les salles et avait représenté d’ailleurs une petite révolution pour le cinéma français en étant l’un des premiers succès pour un long-métrage fictionnel sur le football en France. Le film 4 Zéros sortira dans toutes les salles de France le 23 octobre 2024.