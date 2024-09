Massimiliano Allegri veut retrouver un banc

Ancien coach de la Juventus qui a laissé son tablier cet été au profit de Thiago Mota, Massimiliano Allegri profite d’une pause dans sa carrière. Il est d’ailleurs invité à Monza au mariage d’Adriano Galliani et Helga Costa ce week-end. Un événement qui lui a fait manquer la remise du prix national "Journalisme, Sport et Culture" et du Prix National Romano Fogli "Classe mondiale et fidélité" qui était organisée par le Service Conseil Sport Italia.

Son père Augusto est donc monté sur scène afin de recevoir le trophée à sa place. Ce dernier a d’ailleurs eu quelques mots sur la situation vécue actuellement par son fils : «Max va bien, il est un peu nerveux. Doit-il retourner sur le banc ? Il aime ce travail, espérons qu’il trouvera quelque chose…»