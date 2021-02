EdF : les ambitions de Benjamin Pavard

En juin prochain, l'équipe de France disputera le Championnat d'Europe des Nations avec la volonté de réaliser le doublé après le succès en Coupe du Monde. Interrogé par Téléfoot sur les ambitions françaises pour cet Euro, Benjamin Pavard (24 ans) voit grand pour les Bleus l'été prochain.

« On a gagné la Coupe du Monde, donc on fait partie des favoris. On a une équipe soudée, on attaque tous, on défend tous, on peut même jouer au ballon comme contre le Portugal en 1ère période. On est prêts pour l’Euro», a ainsi confié le défenseur français. Rendez-vous est pris...