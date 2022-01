PSG : Xavi Simons peut jouer partout pour Mauricio Pochettino

La suite après cette publicité

Xavi Simons (18 ans) vit une petite parenthèse enchantée. Entre la rotation observée en Coupe de France, les cas de covid-19, de blessures et la Coupe d'Afrique des Nations qui commence ce dimanche, le jeune milieu de terrain bénéficie de peu de temps de jeu en équipe première. Titularisé face à Feignies-Aulnoye puis contre Vannes, il pourrait également disputer ses premières minutes de la saison en Ligue 1 demain lors du déplacement du PSG à Lyon (à suivre en live commenté sur notre site). Le Néerlandais fait en tout cas partie du groupe de Pochettino, qui compte sans doute profiter de sa polyvalence.

«Il y a une grande différence entre l’équipe de jeunes et l’équipe première et c’est un passage important. Il y a beaucoup de jeunes joueurs avec certains attributs qui peuvent jouer à plusieurs positions. Xavi a ces qualités, assure l'Argentin en conférence de presse. Il peut jouer milieu relayeur, arriver lancé dans la surface adverse, évoluer comme un joueur de côté en position défensive, rentrer à l’intérieur avec le ballon. La maturité vient avec le temps, il faut tenir compte de l'animation de l'équipe, des complémentarités... Il y a plein de choses à prendre en compte et qui vont peser dans l’évolution d'un joueur. » Reste à le mettre un peu en valeur, lui qui arrive en fin de contrat, ne laissant pas insensible quelques clubs.