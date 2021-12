PSG : l'incroyable paradoxe Xavi Simons

La suite après cette publicité

«On a des bons joueurs au PSG, il a beaucoup de talent. Les jeunes ont la possibilité de jouer parfois. Ils doivent se perfectionner, mais je suis très heureux de ce que j'ai vu» voici comment Mauricio Pochettino a souligné au micro d'Eurosport 2 la prestation des jeunes franciliens qui ont brillé lors de la victoire 3-0 contre l'Entente Feignies-Aulnoye. Parmi eux, on a retrouvé Xavi Simons (18 ans) le polyvalent milieu néerlandais. Positionné à droite du 4-3-3 installé pour l'occasion, il aura crevé l'écran et disputé les 90 minutes de la rencontre. Pour sa première titularisation avec le PSG (2 apparitions en fin de match la saison dernière), il a montré un beau visage.

Se rendant disponible sur le terrain et en se montrant propre dans ces gestes, il a notamment provoqué le but du 3-0 en lançant parfaitement Colin Dagba qui a ensuite centré pour Kylian Mbappé. Ce dernier a ensuite marqué sans trembler. Après la rencontre, Xavi Simons n'a pas boudé son plaisir : «je me suis senti bien. Je suis très content, parce que c'est ma première titularisation, et j'ai joué tout le match. Ça fait plaisir de jouer avec des joueurs de haut niveau et je vais continuer à travailler en ce sens.»

Une situation encore trop floue

Ce match plein va faire du bien à Xavi Simons et confirme sa bonne saison avec la réserve. Le natif d'Amsterdam compte pas moins de 3 buts et 6 offrandes en six matches avec la réserve francilienne en Youth League. De quoi entrevoir de belles choses, mais cela n'arrivera peut-être pas au PSG. En effet, son contrat s'achève en juin prochain et Mauricio Pochettino ne semble pas compter sur lui à court ou moyen terme. Alors que le FC Barcelone mais aussi les Glasgow Rangers se sont positionnés, le PSG peut redouter un départ de son talent.

Dernièrement, Leonardo, le directeur sportif parisien avait pris la parole. Conscient qu'il ne peut pas accorder pour le moment ce que Xavi Simons, il est dans une position inconfortable dans ce dossier : «il veut rester, et c’est normal qu’il veuille un projet sportif. (…) C’est difficile de lui donner, dire que demain ce sera ça, dans un mois ça, dans un an merveilleux. Impossible. Mais aujourd’hui, le règlement met le club dans une situation vulnérable.» L'avenir de Xavi Simons est encore bien flou. Quoiqu'il en soit, qu'il reste au Paris Saint-Germain ou décide de plier bagages, il est en train de franchir un cap intéressant et risque de montrer de plus en plus de belles choses à un niveau professionnel.