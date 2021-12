PSG : une destination surprise tend les bras à Xavi Simons

C'est assurément l'une des pépites les plus talentueuses du football mondial. Absolument étincelant en Youth League avec le PSG cette saison (deux buts, cinq passes décisives en cinq matchs), Xavi Simons ne peut toujours pas s'exprimer à l'échelon supérieur. Et pourtant, le milieu néerlandais fréquente régulièrement le groupe professionnel au centre Ooredoo. Sans pour autant avoir sa chance en Ligue 1 avec les Messi, Mbappé, Neymar and co...

Une situation rocambolesque et frustrante pour le principal protagoniste sous contrat avec le club parisien jusqu'en juin 2022. Conscient du discours de Mauricio Pochettino sur les jeunes du Paris SG, mais aussi de la forte concurrence à son poste, Simons voit son avenir bouché dans la capitale française. Ses chances de le voir apparaître en championnat sous le maillot francilien restent infimes, malheureusement...

Les Glasgow Rangers accélèrent pour Xavi Simons

C'est donc contraint et forcé que son agent Mino Raiola prospecte pour lui dénicher une porte de sortie. Si le FC Barcelone songerait fortement à rapatrier l'intéressé, il faudra se montrer efficace et surtout réactif dans ce dossier. Car les prétendants se bousculent au portillon pour accueillir le natif d'Amsterdam dans leurs filets l'été prochain. Mais selon les informations d'AS, un club aurait pris une longueur d'avance sur le sujet ces dernières heures : les Glasgow Rangers !

Ainsi, le nouvel entraineur du champion d'Ecosse, Giovanni Van Bronckhorst, pousserait en coulisses pour boucler la venue du prodige néerlandais. Des contacts auraient ainsi eu lieu entre les Rangers et Mino Raiola récemment. Preuve que cet intérêt pour Simons demeure concret, les pensionnaires de l'Ibrox Stadium envisageraient de formuler une offre au PSG dès janvier prochain ! L'objectif demeure limpide pour Van Bronckhorst, ériger en figure de proue Xavi Simons pour les années à venir. Devenir la pierre angulaire du projet des Rangers, voilà qui pourrait donc séduire l'ancien du Barça. A moins que les Blaugranas ne se montrent plus perspicaces...