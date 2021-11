PSG : la mise au point de Mauricio Pochettino sur le cas Xavi Simons et la gestion des jeunes

La suite après cette publicité

Avant la dernière trêve internationale de l'année 2021, le Paris Saint-Germain va tenter d'enchaîner en Ligue 1 lors de son déplacement à Bordeaux samedi soir, dans le cadre de la 13e journée du Championnat de France. Comme souvent, le club de la capitale dévoilera le groupe retenu le matin même, c'est-à-dire certainement demain, et une nouvelle fois, on risque de ne pas voir des jeunes dans celui-ci. Avec un effectif bien garni, Mauricio Pochettino privilégie les cadres cette saison et les jeunes n'ont pas forcément leur chance, comme Xavi Simons. Arrivé en 2019 au PSG, le Néerlandais a explosé en U19 mais n'a pas joué une seule minute cette saison avec les pros.

Dernièrement, un média catalan affirmait d'ailleurs que le joueur de 18 ans avait des envies d'ailleurs et souhaitait revenir au FC Barcelone. Un manque de temps de jeu qui poserait donc problème et sur lequel est revenu Mauricio Pochettino ce vendredi en conférence de presse. Interrogé sur le cas du milieu de terrain qui joue souvent numéro 9 sous les ordres de Zoumana Camara, le coach argentin a été très direct : «oui, il y a une explication (sur son absence dans les groupes). On a 33 joueurs professionnels dans l'effectif. Les jeunes ont besoin d'espace pour pouvoir se montrer. Ce n'est pas l'idéal pour un jeune de s'entraîner avec l'équipe première et après de jouer les week-ends à la Playstation à la maison. Ils ont besoin de jouer, et c'est vrai que c'est dommage parce que cette possibilité-là n'existe pas aujourd'hui.»

Pochettino veut faire jouer les jeunes mais...

Mais outre le Néerlandais, les autres jeunes du centre de formation n'apparaissent plus vraiment dans le groupe parisien, comme Edouard Michut qui avait été convoqué pour le Trophée des Champions et les deux premières journées de Ligue 1 avant de disparaître. Et Mauricio Pochettino a expliqué pourquoi les ces Titis n'avaient pas encore leur chance : «avec le staff technique, on a toujours aimé travailler avec des jeunes, que ce soit à l'Espanyol, à Southampton ou à Tottenham. Un jeune joueur, il n'a pas seulement besoin d'espace, il a aussi besoin d'avoir la confiance, de sentir qu'il peut jouer et toucher à ça. Si le joueur arrive avec une motivation pour s'entraîner et que rapidement, il sent qu'il n'a pas cette possibilité, il peut se décourager et être frustré. Au lieu d'avoir une évolution, on serait plus sur une régression. C'est pour ça qu'un joueur doit aussi se sentir important. Parfois, le fait de s'entraîner avec une autre équipe et jouer avec elle, ça le fait se sentir important et il peut continuer à progresser.»

Pour clôturer le débat, l'ancien manager des Spurs a également évoqué la structure. «On aimerait avoir la possibilité de pouvoir compter sur ses jeunes. Et les fans espèrent aussi que les jeunes sortis du centre de formation puissent intégrer l'équipe avec une identité du club. Ce n'est pas qu'un problème avec les jeunes, c'est aussi un problème de la structure qui fait qu'ils ne trouvent pas l'espace pour avoir cette possibilité. (...) Un joueur professionnel, quand il signe, c'est un accord entre les deux parties. Et un effectif de 20/22 joueurs donne la possibilité à 4 ou 5 joueurs qui viennent du centre de formation de l'intégrer, de pouvoir jouer ou faire ses preuves», a conclu le technicien de 49 ans. Le message est passé.

