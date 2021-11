Le FC Barcelone et Xavi veulent se servir au PSG

La suite après cette publicité

« On a 33 joueurs professionnels dans l'effectif. Les jeunes ont besoin d'espace pour pouvoir se montrer. Ce n'est pas l'idéal pour un jeune de s'entraîner avec l'équipe première et après de jouer les week-ends à la Playstation à la maison. Ils ont besoin de jouer, et c'est vrai que c'est dommage parce que cette possibilité-là n'existe pas aujourd'hui ». Tels étaient les propos de Mauricio Pochettino sur Xavi Simons il y a quelques jours seulement.

Il faut dire que du côté de Paris, beaucoup ne comprennent pas pourquoi le jeune néerlandais n'a pas plus d'opportunités en équipe première, d'autant plus que le milieu de terrain semble être le secteur le moins bien fourni dans l'effectif parisien, qualitativement parlant du moins. Et dans ce contexte, difficile de convaincre le joueur formé à La Masia de prolonger son contrat qui expire en juin prochain...

Des premiers contacts

Et en parlant de La Masia, justement... D'après la Cadena SER, le FC Barcelone est chaud pour le faire revenir. Des rumeurs avaient déjà vu le jour ces derniers mois, mais cette fois, ça semble bel et bien se confirmer puisque Xavi Hernandez, le nouveau coach barcelonais, est très chaud pour le rapatrier. Il a certes d'autres priorités, mais il a dit oui au retour du joueur qui arriverait gratuitement, ce qui n'est pas négligeable au vu de la situation financière de l'écurie de Liga.

Dans le même temps, on apprend aussi que Mino Raiola, l'agent du joueur, et Joan Laporta, le président catalan, ont discuté du cas Simons en avril dernier, lors d'une réunion concernant Erling Haaland, autre client du sulfureux agent italien. Affaire à suivre, mais après tant d'échecs (retour de Neymar, Marquinhos, Verratti etc), le Barça pourrait enfin prendre une (petite) vengeance sur le PSG...