Ballon d'Or : la réaction de Kylian Mbappé

Après avoir terminé quatrième en 2018 et sixième lors de l'édition 2019, Kylian Mbappé a terminé à la neuvième place du Ballon d'Or 2021. Pour la troisième fois de suite, il reste parmi les dix meilleurs footballeurs de l'année. L'international français égale donc la performance de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo et a réagi après avoir découvert sa place dans le classement.

«C'est un plaisir ! Mais je ne suis pas comme eux, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo les ont gagnés plusieurs fois, ce sont des légendes. J'ai la chance de pouvoir jouer avec Léo Messi, j'apprends tous les jours avec lui, c'est un honneur d'être nominé trois fois de suite dans le top 10, comme eux.»

