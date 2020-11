PSG - RB Leipzig Streaming : comment regarder le match en direct

Malgré une première mi-temps maîtrisée, le PSG avait pris l'eau au match aller face à Leipzig à la Red Bull Arena et s'était incliné en fin de match (2-1). Une soirée que les supporters parisiens veulent déjà oublier pour le match retour, celui de la revanche qu'ils pourront suivre via le streaming RB Leipzig-PSG en direct dès 21h ce mardi soir. Une rencontre plus que jamais décisive pour la bande à Thomas Tuchel, qui doit faire face à plusieurs absences, de Presnel Kimpembe à Mauro Icardi en passant par Idrissa Gueye. Mais cette fois-ci le vice champion d'Europe en titre pourra compter sur son quatuor de feu composé de Di Maria, Neymar, Mbappé et Keane. Le RB Leipzig d'un Dayot Upamecano loin d'être à 100 % peut donc trembler, le club de la capitale présidé par Nasser Al Khelaifi ressemble beaucoup plus à l'équipe qui avait affronté et battu (3-0) en 1/2 finale de la Ligue des Champions le club allemand, que celle qui a joué à Leipzig le 4 novembre dernier.

Et pour regarder ce match de C1 de manière 100% légale et en HD, il va falloir continuer à s’adapter, car cette rencontre ne sera pas diffusée sur les canaux habituels, à savoir sur Canal Plus ou sur beIN Sports. Rappelons que les droits de l’ancienne Coupe d’Europe des Clubs Champions sur le marché français sont toujours la propriété de SFR. Rendez-vous donc sur RMC Sport 1 ce mardi soir à 21h. Suspens, émotion et buts garantis sur la pelouse d'un Parc des Princes qui sera privé de ses spectateurs, pour ce choc franco-allemand très attendu par les supporters parisiens. Preuve que le spectacle sera au rendez-vous, aucun des quinze précédents matches entre le Paris Saint Germain et des clubs allemands en Champions League ne s’est terminé sur un match nul…

Regarder le match de foot PSG-RB Leipzig en streaming et en toute légalité

Si votre fournisseur d’accès à internet n’est pas SFR et que vous voulez regarder le match en toute légalité, vous ne pourrez profiter de cette rencontre de la quatrième journée de la phase de poules de la coupe aux grandes oreilles qu’en streaming. Et la chaine, qui appartient au groupe Altice, et qui peine à trouver des accords de distribution avec les principaux acteurs français tels que CanalSat, propose l’intégralité de la compétition à la TV mais également en Streaming. Vous pouvez donc regarder le match du soir ainsi que toute la Ligue des Champions sur l’application RMC Sport en OTT et ce, de manière 100 % légale.

Pour suivre ce match en streaming et toutes les autres rencontres de la soirée de la quatrième journée de la phase de poules (dont OM-Porto, Rennes-Chelsea et Inter Milan-Real Madrid notamment) vous devrez vous inscrire sur le site OTT de SFR (lien ci-dessous en fin d’article) et opter pour la solution la plus adaptée. Le stream, disponible en haute qualité via l’application RMC Sport, sera accessible aussi bien depuis votre smartphone, votre ordinateur ou encore votre tablette pour peu que vous disposiez d’une bonne connexion 4G.

Comment regarder le streaming RB Leipzig-PSG ce soir en HD ?

Pour ceux qui veulent voir ce match sur la télé et qui possèdent notamment une Android TV, un ChromeCast Google ou encore une Smart TV Android, ou bien encore une Apple TV, vous serez en mesure de streamer ce PSG- RB Leipzig directement sur votre téléviseur et ainsi de profiter de cette rencontre tranquillement installé chez vous dans votre salon, pour peu que vous ayez un WIFI performant. Ce remake de la ½ finale du final Four à Lisbonne sera arbitré par Danny Makkelie. L'arbitre néerlandais de 37 ans est un homme qui monte sur la scène continentale puisqu'il dirigera sa troisième rencontre de C1 de la saison, après Juventus Turin-FC Barcelone (0-2) et Red Bull Salzbourg-Bayern Munich (2-6).

