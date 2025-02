FC Barcelone : les victimes de la main de fer d’Hansi Flick

Les choses ont changé au Barça cette saison. Ces dernières années, de nombreux médias évoquaient une ambiance de travail plutôt "Club Med" du côté du club catalan, avec un niveau d’exigence plutôt bas et des séances d’entraînement plutôt tranquilles. L’arrivée du coach allemand a visiblement tout changé, et de nombreux joueurs l’ont confirmé lors de différentes sorties médiatiques. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si cette saison, de nombreux joueurs ont réussi à hausser leur niveau par rapport aux saisons précédentes, et que l’équipe semble aussi bien plus forte sur le plan physique.

Et Hansi Flick le sait, pour que son groupe continue de performer, il doit maintenir tout le monde sous pression. Ces derniers jours, Jules Koundé en a par exemple fait les frais. Arrivé en retard à la causerie avant le match de Liga contre le Rayo, le Français a assisté à la rencontre depuis le banc de touche, lui qui est pourtant un titulaire indiscutable. Ce n’est pas la première fois que ça arrive, à l’ancien Bordelais comme à d’autres joueurs, puisqu’Iñaki Peña avait perdu sa place de titulaire pour cette même raison début janvier, et ne l’a plus retrouvée depuis.

Pas de traitements de faveur

Lors de ce match face au Rayo Vallecano, un épisode avait d’ailleurs fait parler : la sortie de Robert Lewandowski à quelques minutes de la fin. Le buteur polonais ne s’est pas privé pour afficher son mécontentement suite à la décision de son coach, et Hansi Flick n’a pas tremblé lorsqu’il a dû se justifier dans les médias : « c’est ma décision. C’est moi qui prends les décisions, pas les joueurs ». Et c’est la preuve que Flick ne s’attarde pas plus que ça sur les statuts. Sans pour autant être un tyran. « Il est très accessible, c’est un homme qui aime parler aux joueurs. En plus d’être sérieux, il plaisante, il n’est pas aussi sérieux qu’il en a l’air. Il nous aide beaucoup, nous les jeunes joueurs. Il est toujours à l’écoute de nos besoins et c’est agréable. Il prend les choses au sérieux quand il le faut. Il a cette touche de sergent, mais aussi ce brin de gentillesse quand il parle aux joueurs », confiait ainsi Pedri en début de saison.

Autre choix fort qui fait de plus en plus parler à Barcelone : la disparition de Marc Casado du onze titulaire. Indiscutable pendant une bonne partie de la saison, le joueur formé à La Masia a été remplaçant quatre fois sur les cinq derniers matchs de son équipe. Flick semble désormais lui préférer Frenkie de Jong, et ce alors que Casado n’a pas fauté. « C’est comme ça », se contentait de résumer Flick récemment, l’Allemand n’ayant que très rarement envie de justifier ses choix publiquement. Quoi qu’il en soit, son FC Barcelone semble être sur le bon chemin…