Barça : Miralem Pjanic veut aller au bout de son contrat

Prêté cette saison en Turquie du côté de Besiktas, Miralem Pjanic a apprécié son passage stambouliote mais il devrait rentrer au FC Barcelone où il lui reste encore deux ans de contrat. Alors qu'il a souvent laissé échapper ses états d'âmes à propos de son traitement en Catalogne, le Bosnien semble prêt à retenter sa chance chez les Blaugranas, d'autant que Ronald Koeman, fautif désigné des problèmes de Pjanic à Barcelone n'est plus là.

«Barcelone représente beaucoup pour moi, c'était un rêve que j'avais quand j'étais enfant. Je suis très fier de ma carrière : Metz, Lyon, Rome et Juve. J'ai passé neuf ans en Italie, les années les plus importantes de ma carrière. Je suis beaucoup le football italien, j'adore ça. Mais maintenant, je pense à deux années supplémentaires à Barcelone et à la fin de mon contrat. Après cela, nous verrons», révélait l'ancien lyonnais à SPORT.