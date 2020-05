Bayern Munich : Miroslav Klose nouvel entraîneur adjoint

Miroslav Klose devient entraîneur adjoint du Bayern Munich ! En charge de la section U17 du club bavarois depuis maintenant deux ans, l'ancien attaquant a sauté le pas et officiera à son nouveau poste à partir du 1er juillet. L'ancien joueur du club (2007-2011) a signé un contrat d'un an avec le géant d'Allemagne. Dans un communiqué, le patron du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, et le coach, Hans-Dieter Flick, se sont réjouis de cette nouvelle.

« J'ai vraiment hâte de relever le défi. Hansi Flick et moi nous connaissons très bien depuis nos années avec l'équipe nationale allemande, nous nous faisons confiance à la fois professionnellement et personnellement. Pour moi, c'est la prochaine étape de ma carrière d'entraîneur. J'espère qu'avec mon expérience, je pourrai apporter une contribution importante au fait que le FC Bayern atteindra ses objectifs sportifs », a rapporté Miroslav Klose.