Mattéo Ahlinvi attise les convoitises

Aperçu en Coupe de la Ligue ainsi qu'en Coupe de France la saison dernière, Mattéo Ahlinvi a signé son premier contrat professionnel avec le Nîmes Olympique en juin dernier. Arrivé en provenance de l'En Avant Guingamp en 2019, le milieu défensif de 21 ans enchaîne les belles performances depuis quelques semaines. Titulaire lors des quatre derniers matches de championnat avec les Crocos, le natif d'Arcachon a inscrit dimanche son premier but chez les professionnels face à l'AS Saint-Étienne (2-2).

Des performances qui commencent à attirer l'oeil de certains clubs étrangers. Selon nos informations, Ahlinvi est suivi de près par les scouts de Bundesliga (Stuttgart), de Championship (Watford), ou encore Suisse (Young Boys Berne). En effet, l'international béninois a été supervisé à plusieurs reprises cette saison même s'il ne fait pour l'instant partie que d'une large liste de joueurs ciblés. Sous contrat jusqu'en juin 2021 (plus une année en option), Ahlinvi est pour le moment concentré sur sa saison. Contactés par nos soins, Benny Madi et Julien Tournut, les conseillers du joueur, nous ont affirmé que le joueur souhaitait continuer sa progression. «Mattéo est très apprécié par ses dirigeants et possède la confiance de son entraîneur. Il est actuellement concentré sur ses objectifs qu'il s'est fixés en début de saison. Nous ferons prochainement un point avec les dirigeants pour évoquer son avenir.»