Incidents OL - OM : le bus de Marseille aurait été visé par des jets de projectiles

Le déplacement de l'Olympique de Marseille à Lyon va laisser des traces. Alors que le choc OL-OM, joué dimanche soir au Groupama Stadium, a été arrêté seulement quelques minutes après le coup d'envoi après qu'un supporter lyonnais a jeté une bouteille d'eau sur Dimitri Payet, d'autres incidents se seraient également déroulés après la rencontre, lors du retour du groupe de l'OM à l'aéroport.

Selon les informations de RMC Sport, le car de l’OM aurait été la cible de jets de projectiles à la suite du match interrompu face à l'Olympique Lyonnais. Après avoir déposé les joueurs phocéens et le staff à l’aéroport, le véhicule avait été escorté sans incident jusqu’à l’aéroport, mais aurait ensuite été visé alors que les joueurs marseillais n'y était plus. Le bus n'était occupé que par le chauffeur et certains membres de la sécurité de l'OM au moment des faits et plusieurs voitures auraient bloqué le passage du véhicule de l'OM.