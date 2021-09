Angers-OM : les compositions probables

Dauphin du Paris SG au classement de Ligue 1, l'Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse du SCO Angers ce mercredi pour le compte de la 7e journée. L'occasion pour les hommes de Jorge Sampaoli de confirmer leur bon début de saison, sans Arkazdiusz Milik, hélas toujours forfait. Pau Lopez devrait enchaîner dans les buts, tout comme les défenseurs William Saliba, Leonardo Balerdi et Luan Peres. Au milieu, Pape Gueye accompagnerait Boubacar Kamara, aidés par Valentin Rongier et Gerson. Bamba Dieng, Amine Harit et Pol Lirola auraient eux la charge de l'animation offensive.

Gérald Baticle, de son côté, compte sur cette affiche pour repartir du bon pied après la gifle reçue contre Nantes (1-4, 6e journée). Devant Paul Bernardoni, du grand classique avec les tauliers Ismaël Traoré, Vincent Manceau et Romain Thomas. Thomas Mangani et Batista Mendy protègeront la défense, Mathias Pereira-Lage et Jimmy Cabot ayant la responsabilité des couloirs. Pierrick Capelle et Angelo Fulgini tenteront eux de servir au mieux le jeune et rumeur Mohamed-Ali Cho.

