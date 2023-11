Liverpool : le père de Luis Diaz a été libéré

Il y a quelques jours, les parents de Luis Diaz avaient été kidnappés à une station-service en Colombie. La mère du joueur de Liverpool avait été libérée rapidement. En revanche, son père était toujours entre les mains de ses ravisseurs. Mais après des jours de captivité, le média colombien Semana vient d’annoncer une bonne nouvelle.

En effet, Luis Manuel Diaz, le père du footballeur a été enfin libéré ce jeudi après 12 jours de captivité. Une information confirmée à l’instant par la FCF : «la Fédération colombienne de football remercie le gouvernement national, les forces militaires et policières nationales, ainsi que toutes les institutions et les fonctionnaires qui ont rendu possible la libération de Luis Manuel Diaz, père de notre joueur Luis Diaz.» Un vrai soulagement pour ses proches.