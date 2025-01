Le Stade Rennais fonce sur Alexander Djiku

Plongé dans une crise sportive, le club breton a, en effet, décidé d’enflammer ce mercato hivernal. Après avoir enrôlé Brice Samba, Seko Fofana et Kyogo Furuhashi, les Rouge et Noir ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. Pour preuve, le SRFC est, aujourd’hui, annoncé comme le club favori pour relancer Lilian Brassier, en perte de vitesse du côté de l’Olympique de Marseille. Mais ce n’est pas tout. Ces dernières heures, le board du SRFC a également dégainé une offre de 23 millions d’euros pour un certain Kevin Danso. Une proposition finalement refusée par le RC Lens, qui a fixé un prix ferme pour l’ancien joueur d’Augsbourg à savoir 25 M€ + 5 M€ de bonus. Outre ces deux dossiers brûlants, Rennes continue de s’activer avec un objectif prioritaire : renforcer son secteur défensif (30 buts encaissés depuis le début de la saison).

La suite après cette publicité

Dans cette optique et selon nos dernières informations, la formation bretonne accélère sur une autre piste, celle menant à Alexander Djiku. Actuellement sous les couleurs de Fenerbahçe, le défenseur de 30 ans - doté d’une très belle expérience et fin connaisseur du championnat de France après son passage à Strasbourg - plaît particulièrement aux hautes sphères rennaises. Toujours d’après nos indiscrétions, l’actuel 16e de Ligue 1 devrait d’ailleurs formuler une première offre au club turc pour le natif de Montpellier, estimé à 8,5 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.

Formé à Bastia et passé par le SM Caen, le droitier d’1m82 pourrait-il se laisser tenter par un retour en France ? Pour l’heure difficile de l’affirmer, bien que de nombreux arguments fassent pencher la balance en ce sens. Joueur clé de l’effectif entraîné par José Mourinho, le numéro 6 du club stambouliote s’est, en effet, affirmé comme l’une des références à son poste en Süper Lig. Titulaire indiscutable avec plus de 60 matches disputés depuis son arrivée à Fenerbahçe, celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2026 (+ une année en option) pourrait bel et bien voguer vers de nouveaux horizons dans les prochains jours et plus précisément du côté du Roazhon Park. Jugé intransférable l’été dernier, Djiku ne devrait, cette fois-ci, pas être retenu en cas de proposition satisfaisante.

La suite après cette publicité

Djiku, un profil validé par Jorge Sampaoli

A noter, à ce titre, que le Fener est de son côté ouvert à l’arrivée de deux défenseurs, ce qui n’était pas le cas lors du mercato estival. Autant d’éléments renforçant donc l’idée d’un possible départ de l’international ghanéen (31 sélections, 2 buts), capable également de dépanner en tant que milieu défensif et/ou latéral droit. Polyvalent et fort d’une solide expérience, l’ancien Strasbourgeois pourrait, par ailleurs, retrouver deux de ses anciens coéquipiers, à savoir Brice Samba (connu lors de son passage à Caen) et Seko Fofana (expérience commune du côté de Bastia). Outre les affinités déjà créées avec certains cadres du SRFC, Djiku dispose d’un profil particulièrement apprécié par un certain Jorge Sampaoli.

Pour rappel, lors de son expérience sur le banc de Séville, l’actuel architecte des Rouge et Noir avait d’ores et déjà demandé à sa direction de passer à l’action pour le pilier de la défense du Fener. Un deal qui n’avait finalement pas eu lieu puisque Strasbourg n’avait pas donné suite. Qu’importe, le franco-ghanéen pourrait cette fois-ci découvrir la méthode du technicien argentin. Pour cela, les différentes parties devront trouver un terrain d’entente mais nul doute que l’arrivée d’Alexander Djiku viendrait considérablement renforcer la défense du Stade Rennais, plus que jamais lancé dans son opération maintien.