Rennes : Lens fixe le prix de Kevin Danso !

Ça commence sérieusement à s’emballer autour de Kevin Danso. Le défenseur central autrichien du RC Lens, véritable pilier de Will Still depuis son retour au mois d’octobre après son absence due à son transfert avorté à l’AS Roma, est un joueur très courtisé. Il faut dire que la régularité de Danso associé à son retour en forme font de lui une cible de choix pour de nombreux clubs européens.

Le Fenerbahce a formulé une offre en début de mercato, une offensive stoppée nette par le club artésien. Ces dernières heures, Wolverhampton, qui avait déjà approché le joueur il y a quelques jours, a cette fois-ci dégainé une offre de l’ordre de 22 M€ bonus compris pour tenter de boucler l’arrivée du n°4 lensois. Là encore, du côté du club nordiste, on a décidé de temporiser.

Lens est inflexible pour Kevin Danso

Il faut dire que la vente de Kodir Khusanov à Manchester City pour 50 M€ bonus compris a résolu bien des problèmes en interne sur le point de vue financier. Alors quand le Stade Rennais, qui a déjà récupéré Brice Samba de Lens et l’ancien capitaine des Sang et Or Seko Fofana, souhaite s’offrir les services de Kevin Danso, Lens écoute Arnaud Pouille… l’ancien homme fort du mercato lensois.

Mais l’offre de 23 M€ qui est arrivée ces dernières heures sur le bureau de Pierre Dréossi a été retoquée. Selon nos informations, Lens a fixé un prix ferme pour l’ancien joueur d’Augsbourg à savoir 25 M€ + 5 M€ de bonus. Reste désormais à savoir si Wolverhampton, le Stade Rennais, voire même Stuttgart et Aston Villa, candidats déclarés pour Danso, mettront sur la table ce chèque pour récupérer un joueur dont l’avenir est plus que jamais incertain à moins d’une semaine de la fin du mercato hivernal.