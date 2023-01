Ligue 1 : le FC Lorient s’offre le Stade Rennais

Sous les yeux de la nouvelle recrue Bamba Dieng, officialisé pendant la rencontre, le FC Lorient avait à cœur de s’imposer lors du Derby de la Bretagne. Mais au-delà de l’enjeu régional, il fallait surtout rester dans la course à l’Europe et s’imposer contre le Stade Rennais, qui restait sur une grosse victoire contre le PSG (1-0). Sans Kalimuendo et Terrier, blessés, Bruno Genesio faisait confiance à Gouiri, devant Doué et Bourigeaud. Côté Lorientais, Ouattara et Moffi, en instance de départ, étaient absents.

Mais malgré ces absences, les Merlus n’ont pas paniqué. Parfaitement entré dans ce match, les Lorientais se montraient offensifs et Le Fée s’offrait une première frappe, déviée par Mandanda (11e). Mais sur l’action suivante, Talbi, seul au second poteau sur le corner, pouvait reprendre le ballon de la tête pour ouvrir le score (1-0, 13e). Impuissant, le Stade Rennais ne parvenait pas à se montrer dangereux et cédait ensuite logiquement. Après un sublime rush solitaire, Le Bris se faufilait dans la surface pour lâcher une frappe du gauche, en pleine lucarne (2-0, 31e).

Lorient impressionne encore

Une avance considérable à la pause, alors que les Orange et Noir pensaient inscrire le but du 3-0, mais Ponceau était rattrapé par le VAR et signalé hors-jeu (47e). Les Rennais se montraient ensuite enfin dangereux. Après une belle percée de Traoré, sur son côté, le latéral pouvait transmettre en retrait pour Tait, qui pouvait ensuite réduire le score (2-1, 73e). Mais le temps fort rennais a été trop faible et les hommes de Genesio ont semblé manquer de jus pour égaliser. Sur la seule occasion franche en fin de match, Mannone a été exceptionnel devant Gouiri (90e+1).

Une semaine après sa victoire contre le Paris Saint-Germain, le Stade Rennais est tombé sur la pelouse du FC Lorient, avec un visage bien moins flamboyant. Au classement, les Merlus revient à deux points de son rival du soir et devra confirmer à Reims, lors de la prochaine journée, avec probablement des nouvelles recrues. Le SRFC conserve donc provisoirement sa cinquième place, mais devra renouer avec le succès contre Strasbourg, à l’occasion de la 21e journée.