Borussia Dortmund : un nouveau favori pour Jude Bellingham !

Il n’a que 19 ans, mais il fait déjà partie des références à son poste. En Bundesliga, et en Europe de façon générale, et ses bonnes prestations avec les Three Lions ont terminé de confirmer tout le talent du bonhomme. Que les supporters du Borussia Dortmund en profitent, puisqu’un départ cet été est désormais inévitable, et l’écurie allemande va encore enregistrer une sacrée vente.

Et dans ce dossier qui passionne bien du monde, il semblait y avoir un grand favori : le Real Madrid. Les Merengues et les médias espagnols sont convaincus que l’Anglais viendra compléter ce milieu de terrain du futur avec Camavinga et Tchouaméni, même si on parlait aussi d’un possible échange avec le premier nommé. Mais voilà que les dernières informations venant d’Allemagne démentent en quelque sorte tout ça.

Liverpool mène la danse

Selon l’édition allemande de Sky Sports, c’est en réalité Liverpool qui mène la course dans ce dossier, devant le champion d’Espagne et Manchester City. Notamment parce que Jürgen Klopp fait un forcing intense pour pouvoir compter sur le joueur dès la saison prochaine. Il est de loin la cible numéro 1 du tacticien allemand pour le prochain mercato estival.

Des discussions entre les Reds et l’entourage du joueur ont déjà eu lieu. L’argent ne sera pas un problème pour les Liverpuldiens, qui devraient pouvoir s’aligner sur le montant demandé par les Allemands, situé entre 100 et 150 millions d’euros en fonction des différents bonus. Autant dire que ce feuilleton est loin d’être terminé…