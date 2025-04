FC Barcelone : Jules Kounde trolle le Real Madrid

Ce samedi soir, le Real Madrid et le FC Barcelone s’affrontaient en finale de Coupe du Roi dans un Classico qui s’annonçait plus que tendu. Au terme d’une rencontre renversante, ce sont les Blaugranas qui se sont imposés grâce à un but dans les prolongations signé Jules Koundé (3-2).

La suite après cette publicité

Un but qui a engendré une fin de match animée où les joueurs du Real Madrid ont montré de la nervosité et une certaine hostilité envers l’arbitre provoquant trois exclusions. Ce dimanche, le héros du match, Jules Koundé s’est fendu d’un post provocateur sur les réseaux sociaux. L’international français a glissé une photo de Calimero au moment de partager des photos de la victoire pour rappeler que les Madrilènes n’ont fait que se plaindre avant et après le match.