Le PSG a de la concurrence dans le dossier Gianluca Scamacca

Il n'y a pas de temps à perdre au PSG. En attendant de connaître l'identité de son futur entraîneur, le champion de France en titre scrute le marché pour construire son effectif de la saison prochaine. Officiellement arrivé hier à Paris, Luis Campos a en réalité déjà commencé à travailler différentes pistes. Il est à la recherche d'un attaquant et a ciblé Gianluca Scamacca, comme nous l'a appris la presse italienne.

L'Italien coche pas mal de cases. Il est encore jeune (23 ans), et possède donc une belle marge de progression, offre un profil différent que les avants-centres qui constituent déjà l'effectif parisien, est international (5 sélections mais pas de but). Il est même perçu comme le présent et le futur de la Squadra Azzurra. Sous contrat jusqu'en 2026 à Sassuolo, il faudra tout de même le déloger de là-bas car les Neroverdi ne le braderont pas.

L'AC Milan est prête à s'aligner sur les demandes de Sassuolo

Après avoir refusé une offre de 32 M€ de la part d'Arsenal, le club italien veut 50 M€ pour lâcher son joueur, auteur de 16 buts en 36 matches de Serie A cette saison. Un prix sur lequel peut s'aligner le PSG, même s'il faudra également trouver une poste de sortie à un joueur comme Mauro Icardi, afin d'alléger l'effectif. Attention tout de même car d'autres clubs rôdent et sont prêts à faire des efforts pour eux aussi enrôler Scamacca.

Un moment intéressée, l'Inter a finalement fait d'un retour de Romelu Lukaku sa priorité devant. Non, c'est de l'AC Milan qu'il va falloir se méfier, explique La Gazzetta dello Sport ce samedi. Divock Origi arrive mais plutôt dans un rôle de remplaçant, tandis que Giroud et Ibrahimovic ne sont plus tout jeunes (le Suédois est même blessé jusqu'à la fin de l'année). Et puis les Lombards ne sont pas assurés de pouvoir conserver Rafael Leao.

Autant d'arguments qui font dire au journal aux pages roses que les Rossoneri sont les seuls en Italie à pouvoir conserver Scamacca en Serie A. Grâce à la Ligue des Champions et au Scudetto acquis le mois dernier, ils ont la surface financière. Aucune offre n'a d'ailleurs été transmise pour le moment mais l'AC Milan serait prête à mettre la somme exigée par Sassuolo pour disposer d'un buteur régulier dans son effectif. Paris est prévenu.