Xavi juge Kylian Mbappé

Le présent et le futur du football, c'est ce que représente Kylian Mbappé. À 21 ans, il représente déjà une menace constante pour toute défense et toute équipe en général. Fantasme du Real Madrid, il pourrait à terme rejoindre l'Espagne pour tenter de devenir le nouveau Cristiano Ronaldo. Donc potentiellement un problème à gérer à l'avenir pour Xavi, actuellement entraîneur d'Al-Sadd et pressenti pour un jour coacher le Barça.

La légende blaugrana s'est exprimée pour Qatar Airways, propos relayés par Sport. Et il a eu quelques mots pour le jeune attaquant français : « il a des capacités physiques, techniquement il est très bon et il est très jeune. Il est l'homme idéal pour faire des différences ». Xavi prévoit donc un avenir radieux pour l'un des plus grands espoirs du football mondial.