Chants racistes : Javier Mascherano prend la défense d’Enzo Fernandez

L’affaire Enzo Fernandez et les chants racistes de certains joueurs argentins contre les joueurs français d’origine africaine continue de faire parler. Alors que Chelsea a ouvert une enquête et que ses coéquipiers français sont remontés, il a tout de même des défenseurs. Javier Mascherano, qu’on ne présente pas, a ainsi tenu à le défendre lors d’un point de presse en Ille-et-Vilaine, dans des propos rapportés par RMC Sport.

« En Argentine, s’il y a bien une chose que nous ne sommes pas, c’est racistes. Je connais Enzo, c’est un gars génial, il n’a pas de problèmes comme ça. Souvent, dans le cadre d’une célébration, vous pouvez prendre une partie d’une vidéo et la sortir de son contexte. S’il y a une chose que nous sommes en tant que pays, c’est un pays totalement inclusif. Des gens du monde entier vivent en Argentine et nous les traitons convenablement. Parfois, il faut comprendre la culture de chaque pays et parfois, ce que nous nous percevons comme une plaisanterie peut être mal interprété ailleurs. Enzo a également fait savoir sur les réseaux sociaux qu’il s’excusait. Parfois, les gens essaient de rendre les choses beaucoup plus grosses qu’elles ne le sont », a expliqué l’ancien du Barça, sélectionneur olympique argentin. Suffisant pour convaincre les gens ? Pas sûr…