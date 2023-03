OM : le gros coup de moins bien de Matteo Guendouzi

La suite après cette publicité

Dimanche dernier, face à Rennes, Matteo Guendouzi n’a pas du donner satisfaction à Igor Tudor. En effet, face aux Bretons, le Croate a sorti l’international français à la pause. Cette année, cela était déjà arrivé. L’ex-joueur d’Arsenal avait joué 45 minutes contre Clermont et contre Monaco notamment. Il avait aussi été sorti à la mi-temps lors du dernier match de préparation contre l’AC Milan.

C’est juste avant cette première rencontre de Ligue 1 que le milieu de terrain et son entraîneur avaient eu une prise de bec. Lui avait toujours minimisé voire nié une quelconque mésentente. Pourtant, pour celui qui était l’homme de base de Jorge Sampaoli la saison passée, cette saison ne se déroule pas toujours de la meilleure des façons.

Des statistiques et une influence en baisse

Alors certes, il a souvent évolué, jusqu’ici, à un poste bien plus avancé qu’à ses habitudes, sous l’attaquant. Il n’exprime pas forcément au mieux ses qualités et si, l’année dernière, il avait inscrit cinq buts et délivré onze passes décisives (en 56 matches joués toutes compétitions confondues dont 52 titularisations), il s’illustre beaucoup moins cette saison.

Il compte, pour l’heure, quatre buts et quatre passes décisives en 34 matches joués toutes compétitions confondues (28 titularisations). Mais c’est surtout dans l’impact qu’il semble moins à l’aise et moins impressionnant que par le passé. Il touche en moyenne 20 ballons de moins cette saison et a créé moins d’occasions (trois cette saison contre 6 la saison passée). Et cela, même quand il a joué un peu plus bas sur le terrain cette saison.

Il devrait quitter l’OM l’été prochain

Certes, c’est très compliqué de se faire un trou quand Jordan Veretout et Valentin Rongier postulent pour une place de titulaire. Mais c’est arrivé et même à ces moments précis, Matteo Guendouzi n’aura pas vraiment rassuré. Il n’a pas perdu tout son football en l’espace de quelques mois, donc il ne faut probablement pas s’inquiéter et il est très loin d’être le seul à tirer la langue.

Pour l’OM, il reste aussi une valeur marchande. L’été dernier, Pablo Longoria a été approché par des écuries européennes et cet hiver Aston Villa en rêvait, sans être passé à l’action. Mais les deux parties sont d’accord pour se séparer l’été prochain. Guendouzi retrouvera lui un nouveau challenge quand l’OM enregistrera des euros qui seront les bienvenus. Mais pour cela, il faudra que l’international français retrouve des performances qui ont été les siennes par le passé. Les mêmes qui l’ont porté dans le cœur des fans olympiens.

