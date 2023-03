OM : Alexis Sanchez tire la langue

La suite après cette publicité

Ce dimanche soir, contre Rennes, l’Olympique de Marseille a fait la bonne opération du week-end en l’emportant sur le score d’un but à zéro. Pour autant, les Phocéens, après deux défaites de rangs contre Paris (0-3) et Annecy (2-2, 6 t.a.b à 7) sont très loin d’être guéris. Un élément semble particulièrement tirer la Langue, Alexis Sanchez.

Contre les Bretons, s’il aurait pu (dû ?) obtenir un penalty, l’avant-centre chilien est resté muet. Comme contre le Paris SG et comme face à la formation de Haute-Savoir, malgré un penalty. Alors, oui, l’ex de l’Inter a assumé en se présentant en conférence de presse vendredi dernier, mais celui qui est resté vague sur son avenir n’a pas dissipé les doutes sur le pré.

Vitinha pas près de lui filer un coup de main

Il est indéniablement le leader de l’attaque marseillaise avec neuf buts en Ligue 1, mais il reste sur quatre rencontres, toutes compétitions confondues, sans marquer. Il a marqué quatre buts sur les dix derniers matches dont deux sur penalty, contre Clermont et le Paris SG en Coupe de France. Mais ses performances ne sont pas que statistiques.

Si on excepte le match hautement réussi en coupe contre Paris, on sent un Alexis Sanchez moins patient, qui effectue aussi moins de courses, et donc fournit moins d’efforts. Ce qui ne ressemble évidemment pas au joueur qu’on a pu observer jusque-là. Si l’OM est moins bien, du moins moins intéressant offensivement, c’est aussi dû au léger coup de pompes de son attaquant. Reste qu’il n’a que Vitinha, qui ne joue seulement que des bouts de matches, pour le suppléer. Le retour des semaines à un match lui fera du bien. L’OM en aura besoin.