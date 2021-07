Pau Lopez et Cengiz Ünder vont bel et bien débarquer à l'OM

La suite après cette publicité

« Encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations. » Vendredi soir, la Direction Nationale de Contrôle et de Gestion a décidé de garder un œil sur les finances de l'Olympique de Marseille, qui met le feu au mercato ces derniers jours comme le Paris Saint-Germain. La formation phocéenne a en effet déjà recruté Gerson, Konrad de la Fuente et Leonardo Balerdi, mais celle-ci ne compte pas s'arrêter là. La décision de la DNCG peut-elle tout casser ? Pas forcément, mais chaque transfert sera suivi de près. Et cela tombe plutôt bien car à Marseille, deux joueurs sont attendus dans les prochaines heures.

Pisté par le club olympien depuis plusieurs jours pour venir concurrencer Steve Mandanda au poste de gardien, Pau Lopez semblait réticent à l'idée de venir en France, notamment concernant sa famille. La venue de Pau Lopez à l'OM avait donc pris du plomb dans l'aile ces dernières heures mais il fait croire que les derniers arguments exposés ont suffi à écarter ses craintes car d'après Sky Sport Italia, il aurait finalement dit oui à l'Olympique de Marseille. Le portier de 26 ans devrait donc être prêté dans les prochains jours avec une option d'achat fixée aux alentours des 15 M€.

Cengiz Ünder va aussi venir

Mais alors qu'est-ce qui a fait la différence dans cette opération ? Le média transalpin affirme tout simplement que Jorge Sampaoli a passé un coup de téléphone au principal concerné pour le faire changer d'avis et lui faire l'éloge de la formation phocéenne. Un appel qui a convaincu l'international espagnol (2 sélections). A l'inverse, le technicien argentin n'a pas eu à décrocher son téléphone pour appeler le Turc Cengiz Ünder. Car en plus de l'arrivée de Pau Lopez, l'OM va se faire prêter l'ailier de 23 ans.

Sky Italia explique dans le même temps que le joueur prêté à Leicester City cette saison va également poser ses valises à Marseille, avec une option d'achat d'environ 12 millions d'euros, même si quelques détails sont encore à régler. Des informations confirmées par RMC Sport. Ce dernier avance même que les visites médicales sont prévues la semaine prochaine. Alors que José Mourinho a débarqué dans la capitale italienne il y a quelques heures, Pau Lopez et Cengiz Ünder vont seulement croiser le coach portugais. Pour peut-être le retrouver en juin prochain, ou pas.