Le Real Madrid fait face à un énorme problème !

On ne la présente plus. Elle est réputée comme l’un des meilleurs centres de formation du monde. La Fábrica est la structure de développement du Real Madrid. Depuis sa création dans les années 1950 sous la direction de Miguel Malbo, elle a produit de nombreux talents qui ont contribué aux succès du club. Située à la Ciudad Real Madrid à Valdebebas, La Fábrica abrite plus de 270 jeunes joueurs répartis dans 16 équipes, de la catégorie des moins de 6 ans jusqu’à l’équipe réserve, le Real Madrid Castilla. Les joueurs bénéficient d’une formation technique et tactique rigoureuse, d’un suivi personnalisé et d’une intégration progressive vers l’équipe première. Cette structure a permis l’émergence de joueurs emblématiques tels qu’Iker Casillas, Raúl González, Emilio Butragueño, Dani Carvajal ou encore Achraf Hakimi. D’ailleurs, l’équipe des moins de 19 ans a remporté la Youth League en 2020, témoignant de la qualité de la formation dispensée.

Au sein de ce grand système de formation madrilène se trouve le Real Madrid C, également connu sous le nom de Real Madrid Aficionados jusqu’en 1990. Le Real Madrid C est la troisième équipe du club madrilène. Fondée en 1952, elle évolue actuellement en Segunda Federación - Groupe V, le quatrième niveau du football espagnol. Composée principalement de jeunes talents issus de La Fábrica, cette équipe sert de tremplin entre les catégories juniors et le Real Madrid Castilla, l’équipe réserve de la Casa Blanca. Elle permet aux joueurs en développement d’acquérir de l’expérience en compétition senior, facilitant ainsi leur progression vers le plus haut niveau : «le centre de formation est un élément important de ce club. Je ne remets pas en question la planification du club, qui a été excellente. Les joueurs formés localement seront présents», avait notamment expliqué Carlo Ancelotti durant la saison. Mais c’est justement toute cette planification du club qui est en train de s’écrouler aujourd’hui.

L’énorme menace qui plane sur la Casa Blanca !

Cependant, une ombre plane actuellement sur cette organisation bien huilée. Le Real Madrid C fait face à un risque sérieux de relégation, occupant la treizième place de son groupe en Segunda Federación. Cette situation inquiète profondément la direction madrilène, car une descente en division inférieure pourrait paralyser toute La Fábrica. Malgré plusieurs ajustements au cours de la saison, dont un changement d’entraîneur avec l’arrivée de Joselu Sánchez en remplacement d’Álvaro Gómez-Rey fin janvier, l’équipe peine à inverser la tendance. En huit matchs sous la houlette du nouvel entraîneur, le bilan est mitigé : deux victoires, trois nuls et trois défaites. Cette dynamique négative place le Real Madrid C dans une position délicate à seulement six journées de la fin du championnat. Avec Gómez-Rey, le Real Madrid C avait obtenu 20 points en 20 matchs et avec Joselu Sánchez, les jeunes joueurs en ont pris que 9 points en 8 matchs. L’équipe continue de lutter, mais est incapable de remporter deux matchs consécutifs et en proie à un manque alarmant de buts, avec seulement 26 buts marqués en 28 matchs.

Dans un contexte où cinq équipes sur 18 de chaque groupe de la Segunda Federación sont reléguées, et où les quatre clubs classés treizièmes avec le pire coefficient participent à un tournoi de maintien, la situation du Real Madrid C est préoccupante. Actuellement, le club est le treizième avec le pire coefficient, ce qui le contraindrait à disputer ce tournoi pour espérer se maintenir. Une relégation en Troisième RFEF serait un coup dur pour le projet sportif du club, notamment en ce qui concerne le développement des jeunes talents. Quand on sait l’importance relative qu’ont eu des joueurs comme Raúl Asencio, Jacobo Ramón, Chema, Lorenzo Aguado, Diego Aguado ou encore Daniel Yáñez cette saison, tous considérés comme des espoirs du club, les inquiétudes de Florentino Pérez, Carlo Ancelotti et des socios madrilènes sont donc légitimes quant à l’avenir de cette équipe et, par extension, de tout le système de formation du Real Madrid. Des dizaines de pépites madrilènes verraient leur progression entravée en cas de relégation.