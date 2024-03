Santos, une reprise en Série B déjà très chaotique…

Les images de la nuit du 7 décembre 2023 hantent encore pas mal de monde à Santos. Ce soir-là, O Peixe a été relégué en deuxième division (Série B), pour la première fois de son histoire. Une honte monumentale pour le club qui a offert Pelé et Neymar au monde du football. Un événement inacceptable pour des supporters qui n’ont pas hésité à mettre le feu à la ville pour exprimer leur colère. Trois mois et demi après ces scènes terribles, Santos doit gérer la réalité. Dans un mois, l’équipe dirigée par Fabio Luis Carille va faire ses grands débuts en Série B à domicile contre Paysandú. Et la situation n’est pas des plus brillantes.

Dernièrement, les rumeurs sur la volonté du club de faire revenir Neymar ont redonné du baume au coeur des fans paulistes, mais le natif de Mogi dans Cruzes est encore très loin d’un come-back à Vila Belmiro. Et Santos, qui est certes qualifié pour les demi-finales du championnat pauliste (face au RB Bragantino), doit faire face à une situation difficile. L’objectif du Peixe est clair : remonter en Série A dès l’année prochaine. Seul souci, l’entraîneur Carille ne s’attend pas à grand-chose concernant d’éventuelles recrues. La faute au litige opposant Santos aux Russes de Krasnodar concernant le transfert du milieu péruvien Christian Cueva. Ce dernier avait été acheté par Santos en 2019 contre 6,4 M€ et les Brésiliens doivent encore environ 3 M€ aux Russes. Une somme qu’ils auraient dû payer l’an dernier.

De gros soucis financiers

Aujourd’hui, Santos pourrait donc être privé de mercato par la FIFA en guise de punition. Une sanction qui a de fortes chances de se produire selon le président de Santos, Marcelo Teixeira. « Nous négocions actuellement pour éviter l’interdiction de transfert. Nous comprenons qu’il existe une méfiance naturelle. Nous essayons de montrer quelque chose de différent, en offrant des garanties pour démontrer que Santos a la capacité d’honorer les versements. Mais il existe une difficulté évidente et Santos est en danger. Les dernières tentatives de paiement échelonnées de la direction actuelle du Peixe ont été refusées et les Russes ont seulement accepté d’inclure des joueurs, comme le défenseur Joaquim. Si le problème n’est pas résolu d’ici la dernière semaine de mars, Santos subira une interdiction de transfert et ne pourra pas inscrire de nouveaux joueurs, comme déjà notifié par la FIFA. » En attendant, le latéral droit de 28 ans Rodrigo Ferreira (recruté à Mirassol) est l’unique recrue de Santos et Krasnodar a refusé d’enrôler le défenseur central Messias.

Et les problèmes ne s’arrêtent pas là. Suite aux graves incidents survenus le soir de la relégation du club, Santos doit jouer six de ses neuf premiers matches à domicile sans public. Pour lancer la saison de la rédemption, il y a mieux. Enfin, même le coach Carille pose problème. Arrivé en provenance du V-Varen Nagasaki, le technicien brésilien a fait l’objet d’une plainte du club japonais qui estime que Carille est toujours sans contrat. Un nouveau cas sur lequel la FIFA devra trancher. « Pour Carille, nous n’avons rien reçu. Du côté de Santos, la situation est sûre, car il existe un imbroglio juridique dans lequel Santos n’est pas impliqué jusqu’à présent, à moins que l’on découvre quelque chose plus tard impliquant le club », a confié Teixeira. Quand rien ne va…