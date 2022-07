TdC, PSG : Sergio Ramos évoque la défense à trois

La suite après cette publicité

buteur ce dimanche soir lors du Trophée des Champions face au FC Nantes, Sergio Ramos (36 ans) a participé à la victoire du Paris Saint-Germain (4-0) qui a donc soulevé son premier trophée de la saison 2022-2023. Présent au micro de Prime Vidéo après le coup de sifflet final, l'Espagnol est revenu sur cette victoire et a notamment évoqué la défense à trois. Un système qu'il apprécie.

«On est très satisfait. On a jouer un match en équipe pour ce premier trophée. On n'a pas pris de but, on a gagné 4-0, j'ai marqué et je suis très heureux de cette soirée. On a joué haut, on a communiqué et on a tenu le ballon. On est content de ce titre. La défense à trois a bien marché, c'est un nouveau système qu'on doit travailler avec Kimpembe et Marquinhos, mais on doit encore travailler. C'est un système solide qui permet de maintenir un pressing haut. La saison dernière, c'était difficile, mais j'ai bien fini. Je retrouve mon meilleur niveau.»