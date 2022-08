Newcastle va s'offrir Alexander Isak pour 70 M€ !

La suite après cette publicité

Encore un gros transfert en vue en Premier League. Il faut dire que jusqu'ici, du côté de Newcastle, on avait été assez sobre, avec seulement 66 millions d'euros dépensés. Pas grand chose par rapport à certains autres clubs anglais, comme Nottingham Forest, qui va commencer à s'approcher des 200 millions d'euros de dépenses. Et après Botman, Targett et Nick Pope, un quatrième joueur va débarquer du côté de St James Park dans les prochaines heures.

Comme l'indiquent divers médias espagnols tels que le Diario Vasco ou la Cadena SER, les Magpies vont recruter Alexander Isak, le buteur de la Real Sociedad. Il n'y a plus aucun doute pour les journaux de l'autre côté des Pyrénées : le Suédois va rejoindre le nord de l'Angleterre. Et Newcastle va lâcher un énorme chèque.

Un transfert XXL

Le transfert va ainsi coûter 70 millions d'euros aux Magpies. Et ce n'est pas tout, puisqu'avec plusieurs bonus, la Real Sociedad pourrait toucher 5 millions d'euros supplémentaires, en plus d'avoir 10% sur une prochaine vente. Une sacrée opération financière pour les Basques, sachant que le Suédois avait coûté 10 millions d'euros il y a trois ans.

Très prometteur et auteur d'une saison 2020/2021 particulièrement brillante avec 17 réalisations en Liga, ce qui lui avait valu d'être annoncé dans le viseur de clubs comme le FC Barcelone ou Manchester United, le buteur formé à Solna a ensuite eu du mal à enchaîner, et n'a inscrit que 6 buts en 32 rencontres de Liga l'an dernier. Il devient la vente la plus chère de l'histoire de la Real Sociedad, qui va avoir du cash à disposition pour lui trouver un remplaçant.